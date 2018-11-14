〈布油入熊市〉IEF祕書長：短期油價波動大 估維持60-80美元區間

國際能源論壇 (IEF) 秘書長孫賢勝週二 (13 日) 表示，美國對伊朗的制裁，以及 OPEC 對穩定油價的努力，將導致石油價格在短期內波動，他預估波動的區間將在每桶 60-80 美元之間。

原油期貨價格週二大幅收跌，美國 WTI 期貨暴跌 7%，連續第 12 個交易日下滑，創歷史上最長連跌紀錄，收 1 年新低每桶 55.69 美元。布蘭特原油期貨重挫 6.6%，收 65.47 美元，陷入熊市。

布蘭特原油日線走勢圖 (近三個月以來表現)

孫賢勝指出，由於石油生產國正在尋求市場平衡，因此波動難免，他認為一切要看 OPEC 會議的決定，以及美國可能的做法。

國際能源論壇成立於 2002 年，是一個政府間國際能源組織，總部設在沙烏地阿拉伯利雅得，目前有 80 多個成員國，包括能源消費國及能源生產國。

原本外界憂慮美沙關係緊張，而美國又對伊朗實施制裁，將導致油價大漲。但實際上在美國宣布部分國家豁免之前，油價已從 10 月初的高點開始下滑，最終於上週起進入熊市。

孫賢勝表示，美國允許 8 個國家至少到明年 5 月前，可以繼續進口伊朗石油，為雙方提供了「靈活性」。他指出，這些豁免讓進口商有足夠的時間調整，選擇其他的供應商。

由於對伊朗被迫減產的擔憂，沙國及俄羅斯正在向市場投入更多的石油，但外界擔憂需求減緩，造成這波的油價走跌。

Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 認為，現在的跌勢已經不全是基本面的問題，更大的力量來自投資人情緒。這就像銀行擠兌，人人爭相拋售，價格徹底崩潰。

國際能源署 (IEA) 新發布的《2018 年世界能源展望》報告，則以更長遠的角度，考慮到當前國家的能源政策及其宣布的計畫，油價預計將逐步上升至 2025 年的每桶 88 美元、2030 年的 96 美元、2035 年的 105 美元和 2040 年 112 美元。

此外，IEA 預計世界石油需求，將從 2017 年的每天 9480 萬桶，逐年增加到 2040 年的頂部區，為每天 1.063 億桶。