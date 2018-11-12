油價跌入熊市 沙國急著喊減產 新興市場貨幣可能再度承受壓力

國際油價墜落熊市，產油大國俄羅斯盧布跟進下跌，上周跌幅 2.9%，隨著美國制裁伊朗石油出口的影響淡化，本周石油輸出國組織 (OPEC) 可能做出減產決議，將有助挽救油價，但預期石油進口新興國家貨幣將可能再度承受壓力。

NatWest Markets 駐新加坡外匯策略主管 Mansoor Mohi-uddin 表示，油價下跌，將有助於主要石油進口國貨幣印度盧比和土耳其里拉上漲；但石油減產可能不利於新興市場貨幣的走勢。

紐約期油 10 月以來重挫逾 20%，符合市場進入「熊市」的定義，上度一度逼近 60 美元整數大關；同一期間，布蘭特原油也大跌 18.5%，4 月以來首度跌破 70 美元。

WTI 期油連跌 10 個交易日。(來源：彭博)

國際油價連跌 10 天，美元趁勢上周五大反攻，拖累全球第一大產油國俄羅斯盧布上周跌幅達 2.9%，新興市場貨幣指數全周下跌 0.4%，表現相對抗跌。

油價跌入熊市後，OPEC 成員國沙烏地阿拉伯表示，下月起，該國日產量將減產 50 萬桶，以帶動 OPEC 減產。沙國能源大臣法利赫指出，受到季節性因素影響，沙國石油的需求將逐漸減少。



儘管法利赫表示，現在談論 OPEC 內部協議減產還為時過早，但 OPEC 周日發布聲明指出，該組織可能需要「新策略」，協調擴大 2019 年減產範圍的可能性。



俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，將與 OPEC 合作，以維持石油市場平衡，並預估 2019 年日產量過剩可能會高達 100 萬至 140 萬桶。



加拿大皇家銀行資本市場分析師指出，12 月 OPEC 會議減產聲浪將升高，預期日產量減產約 100 萬桶。