危機就是轉機？分析師高喊這些科技股至少隱含30%漲幅

近期美股大型科技股遭受重創，但《MarketWatch》投資專欄 Philip van Doorn 指出，分析師預期許多科技股將強勢回歸，並點名 20 檔科技股建議「買入」，未來 12 個月隱含漲幅 30%。

Philip van Doorn 表示，美股道瓊指數自 9 月底以來下跌了 3.8% (含股息再投資)，S&P 500 指數同期跌幅 6.3%，但今年至 11 月 12 日，道指漲幅仍有 4.7%、S&P 500 指數同期漲幅 3.7%。

Philip van Doorn 統計下圖為 S&P 500 指數 11 大產業自 9 月 28 日至 11 月 12 日的表現，含股息再投資，以表現最差至最佳之排列：

自 9 月以來，能源產業表現最糟糕，WTI 原油價格自那時以來下降 18%。科技產業以期間跌幅 10.5% 排倒數第二，但今年迄今仍有 8% 漲幅。

升息、政局不穩定 (如歐盟有義大利問題、脫歐問題)、經濟不明確 (通膨和中美貿易戰)，這些都是市場壓力，但如果從上表的長期收益來看，Philip van Doorn 認為投資人並不需要過度擔心經濟衰退，反而應該相信科技股仍是投資的好去處，而近期的跌勢就是難得一見的進場良機。

S&P 500 內的資訊科技股共 66 家，另外再加上亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet(GOOG-US)、臉書 (FB-US)、Netflix (NFLX-US)、Twitter(TWTR-US) 和 3 家遊戲視頻開發商，一共達到 75 家，而在這 75 家科技股中，多數分析師對其中 47 股評價「買進」。

Philip van Doorn 統計下表 S&P 500 科技股中，股票評價大多獲分析師自「賣出」轉「買入」的 20 家企業，而根據分析師的目標價共識計算，不少個股估計未來 12 個月漲幅至少達 30%。