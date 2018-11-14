【安聯投信】基本面正向 市場氛圍仍謹慎

◆安聯生技觀測指數維持在 8 分晴天區

今年金融市場波動加劇，但生技產業基本面依然正向，新藥核准件數一舉超越 2017 年，此外，併購動能持續，但評價面依然被壓在偏低水準；安聯最新公布的 11 月生技觀測指標總分仍維持 8 分，顯示生技產業處於「晴天區」，建議投資人可持續定期定額或分批加碼，參與機會。

安聯《生技觀測指數》自 2013 年 8 月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業，總分最高 10 分，每月發布觀測結果並以晴雨表反應投資前景；2018 年 11 月生技觀測指數為 8 分，基本面均為正向評級；技術面上，NBI 指數回到月季線上方、但向上面臨季年線壓力；資金面則由正向轉為中性，生技、醫療保健基金資金流反覆。

安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，今年美國食品藥物管理局（FDA）新藥核准態度積極，今年以來已經核准 48 件新藥，遠遠超越長期平均水準；而製藥生技大廠滿手現金，且產業競爭加劇下，併購動能依舊值得期待，統計至本月 9 日，標普 500 生技指數（大型生技股）預估本益比 12.65 倍，仍在長期均值 15.55 倍之下，評價持續低估，這也意味著投資價值浮現。

而根據瑞士信貸統計，今年生技製藥業主要併購案 15 件，平均金額 7,108 百萬美元、1 個月溢價平均 87%，均超越 2017 年的平均金額 3,663 百萬美元、1 個月溢價平均 45%。

短線上，生技產業出現些許雜音，舉例而言：美國總統川普日前表示「藥價將很快大幅下跌」，持續表明要降低處方藥價格，引發市場擔憂；另外，近期有藥廠宣布下調藥價，雖是為了提高市占率，但藥商競相降低旗下類似藥品價格的現象，也讓藥價議題可能成為不時干擾市場的因素。

許志偉提醒，美國期中選舉落幕後，投資人可留意民主黨重掌眾議院，藥價議題仍會不時干擾市場，但從長期投資的角度來觀察，相對於美股大盤、大型製藥股，目前大型生技股的預估本益比偏低，亦明顯低於長期平均水準，深具投資吸引力，展望後市，在美國官方支持新藥研發的基調不變之下，有利產業基本面，包括免疫學療法、基因修改等癌症創新發展題材，可望帶動成長動能。

◆11 月：基本面轉正向 資金面轉中性



◆生技產業晴雨表定義

1. 新藥通過以 1990 年以後開始統計

2. 企業併購平均以金融海嘯後開始統計，因專利斷崖引發併購潮為金融海嘯後逐漸發酵

3. 本益比以 S&P 500 生技指數包括 9 檔大型生技股 Amgen、Celgene、Gilead、Biogen、Regeneron、Alexion、Incyte、Vertex、Abbvie 為觀察重點，中小型生技股主要觀察新藥臨床數據與新藥上市審核狀況；預估本益比為預估未來 4 季獲利本益比；長期平均計算期間為 10 年。

◆安聯集團簡介

安聯投信 (Allianz Global Investors) 為安聯集團旗下資產管理核心事業，提供全球客戶多元且完整的投資服務，為全球資產管理業領導品牌。安聯投信自 1990 年在台成立以來，陸續引進集團旗下德盛全球投資基金、德盛德利系列基金，以及 PIMCO 系列基金。且為了將國際級專業資產管理技術成功移轉至台灣，特別於 1999 年成立德盛安聯投信，為國內投資人量身打造最適合的基金產品，以領先市場、掌握趨勢發行的全方位基金商品深獲廣大投資人認同。為了因應全球化時代，「德盛安聯投信」於 2015 年 12 月 27 日正式更名為「安聯投信」。

◆主動式基金專家 安聯投信

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