群聯Q3純益14億元 季增13.5% 前3季每股賺17.87元

FLASH 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (13) 日公告第 3 季財報，第 3 季受惠晶片出貨量增加、工控模組產品穩健成長，加上商用市場容量需求提升，稅後純益達 14.03 億元，季增 13.51%，年減 12.31%，每股稅後純益 7.12 元，營運表現符合預期；前 3 季稅後純益 35.21 億元，年減 21.27%，每股稅後純益 17.87 元。

群聯第 3 季合併營收 110.36 億元，季增 6.83%，年減 1.2%，營益率 13.94%，季增 1.64 個百分點，年減 1.96 個百分點；稅後純益 14.03 億元，季增 13.51%，年減 12.31%，每股稅後純益 7.12 元。

群聯前 3 季累計營收 306.66 億元，年減 1.77%，營益率 12.55%，年減 4.65 個百分點；稅後純益 35.21 億元，年減 21.27%，每股稅後純益 17.87 元。

群聯表示，第 3 季受惠晶片出貨量增加、工控模組產品穩健成長，加上商用市場因價格下跌，有效刺激容量需求提升，帶動營收微幅成長，毛利則受惠產品組合優化而提升，整體營運表現符合預期。

展望第 4 季，群聯指出，在晶片方面，SSD 與 eMMC 需求持穩；成品模組方面，工控及消費性產品出貨預期也將持穩，營運審慎穩健。此外，近期受到產業循環影響，使快閃記憶體顆粒價格波動，但公司現金充裕，將可適時建立庫存部位，為下一波產業向上預作準備。