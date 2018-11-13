和勤Q3獲利創7年來新高 前三季每股盈餘1.34元

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 公布第三季季報數字，第三季合併營收 6.54 億元，年增 10.62%，稅後淨利 4348 萬元，年成長 176.66% 每股稅後盈餘 0.58 元，單季營收創歷史新高，獲利則創 7 年來新高。累計前三季營收 19.08 億元，稅後淨利 1 億元，EPS 為 1.34 元。和勤表示，第三季為大陸車市旺季，雖因設備整改及優化影響產能，但單季營收仍然創下新高，且產線整改、產品組合優化效益發揮，第三季毛利率進一步提高到 20.96%，較第二季提高 2.21 個百分點，單季獲利也再度創七年單季新高。



和勤指出，兩大業務汽車零件與硬碟機構件 (VCM Plate) 穩定增長，前三季汽車零件營收 11.02 億元、VCM Plate 營收 7.16 億元，分別較去年同期成長 23.75% 與 10.58%，營收占比為汽車零件 57.74%、VCM Plate37.54%。



在汽車業務方面，和勤的客戶與產品線分散，包括德國 VW 集團、上海蒙塔薩、丹佛斯集團、格特拉克、麥格納集團、特斯拉，以及今年新增的富臨精工、法斯特伊頓、西安濱田等，幾乎涵蓋所有中國自主品牌車廠，單一客戶影響不大；VCM Plate 業務方面，終端客戶為 Seagate 與 WD 兩大硬碟廠 (HDD)，客戶需求穩定。



由於市場對政策的預期心態影響，大陸車市需求陷入觀望，整體車市成長趨緩，汽車客戶在第四季出現訂單遞延狀況；硬碟兩大客戶也分別進行產線調整與調節庫存，縮減訂單量。和勤對第四季看法較為保守，但全年營運仍將較去年大幅成長，且維持擴產進度與開發新產品，以因應未來客戶的增量需求及拓展新市場。

