和勤10月營收月減18% 對Q4展望保守 但全年仍成長

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 自結 10 月合併營收 1.98 億元，月減 18%，並與去年同期相當；累計前 10 月營收 21.01 億元，較去年同期成長 17.69%。和勤 10 月份兩大業務為汽車零件及硬碟機構件(VCM Plate)，營收分別為 1.23 億元及 0.72 億元，佔比 61.94% 及 36.16%。



和勤表示，公司兩大業務分別因整體市場需求減緩，影響 10 月營收表現，其中大陸車市整體銷售成長減緩，汽車零件訂單遞延；硬碟客戶因產線調整及調節庫存，VCM Plate 訂單減量，預計在大陸車市與全球硬碟整體市場觀望氣氛影響，對第四季營收保守看待。



根據中國汽車工業協會統計，9 月份中國乘用車銷售較上月增長 15.12%，是連續第二個月遞增，但是 9 月銷量較去年同期下降 12.04%，是今年首次出現年減幅度達兩位數，分析原因包括大陸經濟成長趨緩、各國提高汽車排放規定、油價連續上漲、雙十一促銷預期等，都讓消費者觀望。



和勤為汽車精沖零件大廠，雖然客戶群與產品種類分散，單一客戶影響不大，然受到大陸車市成長趨緩，觀望氣氛轉濃，預料將影響汽車客戶訂單遞延。



HDD 市場近兩年需求優於預期，各家硬碟大廠均有存貨，和勤兩大終端客戶 WD 與 Seagate 分別進行產線調整與調節庫存，縮減訂單量，預計調整將持續到明年第一季。



和勤指出，在產線整改、策略性接單、新增客戶、新產品量產等營運面調整到位，今年業績顯著成長，第四季或將受整體市場觀望影響，但全年仍將維持成長。和勤預計第四季跨入大陸汽車 AM 市場，未來中科廠將拓展高端自行車市場業務，並發展東南亞汽車市場；集團兩岸擴產計畫亦按照進度，明年在完成新廠房擴建後可望陸續投產，增添集團成長動能。