和勤兩岸同步擴產 嘉興廠第5生產線今動工

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 在浙江嘉興和新廠第 5 生產線今 (23) 日動土，預計總投資額人民幣 6500 萬元 (新台幣 2.9 億元)，擴建年產 2500 萬件汽車座椅零組件產能，預計 2019 年第 4 季完成投產。

和勤精機嘉興和新廠第 5 生產線，預計投產後新增年產值人民幣 1.3 億元 (約新台幣 5.8 億元)，加計 2020 年後加入在台中科二林廠新產能，預計和勤兩岸汽車零組件產值，每年將增加 25%。嘉興和新廠也在日前獲頒嘉善經濟技術開發區高質量外資先進企業。

和勤主管表示，由於嘉興和新廠現有 4 條生產線，每月都是滿載生產，現有廠房已沒有空間可以放置新設備，目前暫租廠房將 CNC 加工等製程轉移至此，挪出原有空間來投放 3 台精沖機，為因應集團整體營運需求，和勤將擴建和新廠第五車間，除擴產需求外，也將調整電鍍線及集中污水處理，以更符合環保法規，避免日後風險。

和勤的和新廠第 5 生產線占地 10.9 畝，建築面積 2370 坪，預計總投資額人民幣 6500 萬元，部分資金將以發行可轉債募集之資金支應，其餘則將以自有資金支應。

和新廠第 5 生產線完工後，將現有的研磨設備與電鍍設備搬遷至該產線，且第 5 生產線的電鍍線設計置在 2 樓，以防電鍍污水及化學藥劑可能洩漏污染到土地，另也將所有會產生污水及污泥的生產整合到同一生產線集中管理，以符合環保法規。

因應客戶訂單增量需求，今年下半年積極啟動兩岸擴產計畫，中科二林園廠已於 9 月 17 日動土，將布建 HDD 硬碟零組件生產線、汽機車與高階自行車零組件產線，預計 2020 年建成投產；嘉興和新廠第 5 生產線今天動工，預計 2019 年第 4 季完成投產。

和勤精機 9 月營收 2.41 億元，月增 14.48%，年增 25.71%；第 3 季營收 6.55 億元，續創單季新高，年增 10.97%，累計前 9 月營收 19.03 億元，年增 19.88%。