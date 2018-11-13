【華冠投顧】利多利空角力 短線空方略勝一籌 後續怎麼走 多頭才能拿回掌控權?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週昇楷提醒「本週應特別提防台股回檔風險」，昨日再次提醒「選舉前內資買盤易縮手，台股短線提防回檔走勢」。今日在美股大跌利空下，大盤一度重挫超過 200 點，所幸盤中傳出美中貿易戰和緩消息，亞股展開全面拉抬，台股亦隨之收斂跌幅，終場大盤 - 55 點，OTC 指數 - 0.3% 力守月線及十日線。

近日提過大盤短線最重要之多方防線為上週低點 9783 點，一旦失守的話，自 11/01 之後構築的整理平台便會成為套牢帶，今日多頭奮力拉抬，大盤收在 9775 點，相當接近上述多方防線，未來幾日若能重新站上（更好的情況是重上 9850 點，這個點位約略是整個整理平台的平均成本），代表多頭該守的支撐確實有在守，那麼回檔危機便可望解除並且回復到多方控盤格局。

反之，假使大盤出現增量下跌之黑Ｋ，代表「美中貿易戰和緩」之利多效果只是暫時的，大盤持續下探之步調不變。

總結來說，今日大盤低檔雖見支撐力道，但就線論線已經失守所有均線以及上週低點，上檔套牢壓力仍不可小覷，加上盤面尚有選舉將至、美元指數創高、蘋果股價創低... 等不利因素，故在前述回檔危機解除前，操作上需嚴控資金水位，或採「多空雙向」作法。

＜重要觀察股＞

近期受到利空衝擊，表現最為弱勢的 "被動元件族群" 和 "蘋概族群"，今日不少個股續創波段新低，不過卻也有部分個股走出開低走高甚至破底翻的走勢，這兩大族群能否利空出盡，對台股後市將有很大的影響，因為 "蘋概族群" 所佔權值夠大，"被動元件族群" 最能帶動人氣，假使這兩大族群能夠脫離弱勢格局，對大盤重回多方控盤將有極大助益。

被動元件龍頭《2327 國巨》今日股價創波段新低，但殺低過程無量且由黑翻紅，另外兩檔指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》更是開低走高同時守住五日線、十日線與月線，若是最弱的國巨之後也能重上月線，那麼自千元以上起跌幾乎一路被月線及下降趨勢線壓著打的弱勢慣性便可出現改變。

此外上週提醒避開的蘋果供應鏈相關個股如《2317 鴻海》、《3008 大立光》、《4915 致伸》、《6153 嘉聯益》、《6147 頎邦》、《4938 和碩》、《2439 美律》、《6269 台郡》、《4912 聯德控股 - KY》、《6121 新普》、《4943 康控 - KY》、《3406 玉晶光》、《2313 華通》、《2474 可成》、《4958 臻鼎 - KY》... 等，今日在蘋果股價重挫的背景下，有部分個股像《3008 大立光》、《4915 致伸》、《4958 臻鼎 - KY》開始走出轉強或破底翻的走勢。

蘋概股雖仍有強弱之別但普遍落在所有均線之下，要整個族群同步轉強有其難度，觀察重點是最弱的《2317 鴻海》、《2474 可成》、《2439 美律》... 是否能在短期間內填補掉今日形成的空方缺口，如此才有機會止穩築底，不再成為拖累台股的絆腳石。

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