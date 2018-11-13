軟體業併購大潮洶湧：紅帽被IBM收購後 Apptio也以19億美元賣身

據路透社報導，軟體公司 Apptio 在上市兩年之後被私募股權投資公司 Vista Equity Partners Management（以下簡稱「Vista」）以 19.4 億美元的價格收購。Vista 以每股 38 美元的價格買進 Apptio 的股份，在完成收購後 Vista 將拿到 53% 的股份。公司董事會已同意此次收購，收購預計將在 2019 年的第第一季完成。

Apptio 公司是以雲端技術為產品的軟體公司，成立於 2007 年，在 2016 年以股票價格每股 16 美元上市。Apptio 的聯合創始人兼 CEO Sunny Gupta 評價此次併購稱，這次的合併將使公司的產品更快的走向市場。

而 Vista 則對科技公司顯示出一些偏愛。2016 年，以 6 億美元的價格收購了 Ping Identity；同年，又以 18 億美元的價格收購了 Marketo。2017 年，Vista 收購了蘋果的企業設備管理公司 Jamf；隨後，再收購了災後修復公司 Datto。除此之外，今年 9 月份，Vista 將於 2016 年納入囊中的營銷軟體公司 Marketo 以 47.5 億美元的價格賣給了 Adobe。

2018 年的軟體業併購大潮顯得來勢洶洶，這似乎也昭示着單打獨鬥已難以應對激烈的市場競爭。

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就在昨日，德國軟體巨頭 SAP 以 80 億美元現金收購調查軟體公司 Qualtrics 的全部流通股，目前已有約 79 億美元的資金保障，用於收購和支付相關收購費用。而 Qualtrics 本預計本周 IPO，卻成為了 SAP 雲業務的一部分。

兩家公司的董事會及 Qualtrics 股東已經批准收購交易。 該收購交易預計將在明年上半年完成。

此次收購引發人們的關注是因為這將是有史以來最大規模的收購一家 VC 支持的企業軟體公司。

今年 10 月份，IBM 以 340 億美元現金收購了開源軟體公司 Red Hat。這是美國有史以來第三大科技行業併購案，也是 IBM 最大的一筆收購交易。

近幾年來，IBM 業務止步不前，收入持續下滑，原有的企業市場在不斷萎縮。根據今年第第三季財報顯示，IBM 最大的收入部門技術服務和雲平台（Technology Services and Cloud Platforms）在該季度中收入為 83 億美元，年增率下滑 2%，低於市場預期的 84.3 億美元。IBM 寄希望於雲服務市場。

而 Red Hat 則顯示出另外一倍境遇，在亞馬遜、微軟等巨頭虎視眈眈的雲服務市場中，Red Hat 憑藉過去 Linux 時代的行業地位以及開源的理念，占據一席之地。Red Hat 業務表現為持續增長，過去一年收入 24 億美元，年增率增長近 20%，但 Red Hat 自身規模較小，在雲市場難以與亞馬遜、微軟等巨頭抗衡。雙方的合作是一次互補。

時間再退回一個月，今年 9 月份的時候，Adobe 以 47.5 億美元從 Vista 手中買下營銷軟體公司 Marketo Inc，提升 Adobe 的雲數碼營銷業務實力。Adobe 方面稱，該併購將在 2018 財年第四季完成。

雙方稱，Marketo 的 B2B 營銷應用將補充 Adobe 的數碼營銷業務，該業務提供雲工具以幫助創建、管理和分析廣告及營銷活動。而 Adobe 瞄準的雲業務市場，目前的主導者是微軟、甲骨文和 Salesforce 等巨頭。

在今年 7 月份，晶片製造公司 Broadcom 與企業軟體開發商 CA Technologies 宣布，雙方達成了 189 億美元現金收購協議。Broadcom 以每股 44.50 美元的價格收購 CA Technologies 的全部流通股。

CA Technologies 主要負責開發雲端運算和傳統企業軟體，對 Broadcom 的收購也將使公司的業務向多樣化方向發展。

微軟在今年 6 月份收購了代碼託管平台 GitHub。微軟以 75 億美元的價格收購 GitHub，交易完成後 GitHub 團隊將被納入微軟旗下，但仍作為一個獨立實體進行營運。

歐盟委員會針對這一併購案評價說，並不會帶來重大的競爭焦慮，「微軟並不具備破壞 GitHub 開放性本質的市場力量，不會有害於與其存在競爭關係的 DevOp 工具和雲服務「。

收購之後，兩家公司將協力賦能開發者，使其在開發壽命周期的每個階段中都能獲取更多，並加快企業對 GitHub 使用，把微軟開發者的工具和服務帶給新的受眾。

對微軟來說，此舉也將幫助公司在雲服務和在線服務業務推進之時網羅開發人員。因為近幾年來，微軟曾主導市場的 Window 系統市佔率出現下滑，微軟正極力尋找吸引開發者的其他方式。

回到年初，客戶關係管理解決方案提供商 Salesforce 在今年 3 月份宣布通過現金加股票交易以大約 59 億美元的價格收購軟體製造商 Mulesoft，來加強其雲端運算資產組合。包括債務在內，此項交易約 65 億美元。

關於此次交易，Salesforce 的 CEO Marc Benioff 稱，「在我們邁向 200 億美元的銷售額的道路上，MuleSoft 和 Salesforce 的成功整合將是我們的戰略重點」。此前，Salesforce 期望到 2022 年實現收入翻番，但是後期增速有所放緩，而 MuleSoft 作為麥當勞和可口可樂等公司的服務商，卻保有迅速擴張的態勢。

據媒體文件顯示，雙方的交易將為 Salesforce 帶來截至 2022 年 1 月 31 日的財政年增加 10 億美元的收入，達到 210 億至 230 億美元。除此之外，收購 MuleSoft 還可以支持 Salesforce 日後針對特定部門的服務，包括政府機構、醫療保健商和金融服務商。

各家公司對軟體服務商的收購一方面是為了在雲端領域取得業績的增長，挽救財報上或多或少呈現出的頹勢。同時，被收購的公司也能通過傍身「名企業」與強大的軟體巨頭們進行一倍較量。