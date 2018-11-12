全球最大企業管理軟體商SAP砸80億美元 收購網路調查平台Qualtrics

據報導，全球最大企業管理軟體商 SAP 將以 80 億美元的價格收購網路調查平台 Qualtrics，就在 Qualtrics 計劃進行 IPO 之前。

SAP 在周日 (11 日) 的一份聲明中表示，此次收購將以現金交易的方式進行，並已獲得雙方公司董事會和 Qualtrics 股東的批准。

隨著獲利核心業務從傳統桌面軟體轉移至雲端軟體，SAP 期望雲端相關產品能夠實現更多成長。今年 10 月份，SAP 第三季雲端相關營收成長 41%。同時，該公司也上調了前景預測，預計今年的營收年增率為 7.5% 至 8.5%，高於先前預估的 6% 至 7.5%。

此次與 Qualtrics 的交易是 SAP 有史以來第二大收購。為了建立雲端業務，SAP 在 2011 年曾以 34 億美元收購了 SuccessFactors，並在今年早些時候以 24 億美元的價格併購了 Callidus 用於銷售管理。

SAP 執行長 Bill McDermott 在週日表示，該交易將為現有產品帶來更多成長動能。他表示:「我們不斷尋求轉型機會，就像是今天的公告一樣。SAP 和 Qualtrics 的合作帶來了一種新的範例，就像是個人操作系統過渡到智慧設備和全面性的社交網絡一樣。」

Qualtrics 於 2002 年創立，目前該公司擁有 1,915 名員工，總部位於美國猶他州。Qualtrics 大部分的銷售額來自訂閱以及客製化的線上調查，客戶可以從特定或專業受訪者群體來獲得專業的產品回饋。

在 2018 年上半年，該公司營收成長了 41.7%，達到 1.842 億美元。相比之下，該公司最大的競爭者 SurveyMonkey 營收為 1.212 億美元，成長 14%。不過，Qualtrics 上半年淨虧損達 340 萬美元。

Qualtrics 目前擁有超過 9,000 名客戶，包括微軟、Mastercard 和 Under Armour。競爭對手方面，除了 SurveyMonkey，其他競爭對手包括 Aon Hewitt、Medallia 和 Willis Towers Watson。

Qualtrics 執行長 Ryan Smith 在一份聲明中表示:「SAP 將幫助我們更快地擴展，並在更廣闊的舞台上實現我們的使命。這將使 XM 平台無處不在。」XM 平台是 Qualtrics 的體驗管理軟體，用於客戶回饋和數據分析。