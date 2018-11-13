蘋果亞洲供應商全線重挫！

鴻海低開 2.4%，JapanDisplay 早盤一度跌 8%，目前收窄至 7.6%，TDK 跌 7.6%，阿爾卑斯電氣跌 8.6%，村田製作所跌 5.8%。市場高度關注港股、A 股開盤後瑞聲科技、舜宇光學、歌爾股份、工業富聯的表現。

昨夜美國暴跌之下，蘋果收創逾三個月新低。蘋果供應商股價集體重挫，供應商 Lumentum 和 Japan Display 均下調業績預期，Lumentum 收跌 32.98%，Universal Display 收跌 13.07%，凌雲半導體收跌 13.86%，Synaptics 收跌 8.21%，Qorvo 收跌 6.38%。不僅如此，摩根大通本月二度下調目標價，花旗稱 iPhone XR 前景弱於預期，將供應商 Skyworks Solutions 目標價猛砍 27%。

機構研究機構 Longbow Research 也提到 iPhone 在中國市場可能表現不佳。其認為，iPhone 在中國面臨需求下滑的潛在風險。

「iPhone 已經開始出現一些風險苗頭，iPhone 訂單年增率增速減弱，百度的 iPhone 搜尋趨勢也亮起了紅燈」，Longbow Research 分析師 Shawn Harrison 在報告中寫道，百度的 iPhone 搜尋量「在 10 月份直線下滑，顯示出中國需求萎縮的潛在風險」。