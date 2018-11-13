恆指低開高走 蘋果供應商止跌反彈 日股收跌2.1%

11 月 13 日周二，受隔夜美股暴跌影響，亞洲股市開盤後直線下挫。港股恆生指數低開 2.11%，國企指數低開 2.29%。不過截至本日收盤，恆指收復早盤跌勢，收漲 0.62%，國企指數上漲 0.37%，全天走勢呈現低開高走。

港股開盤後，蘋果產業鏈公司瑞聲科技和舜宇光學科技分別大跌 7.44% 和 4.17%，瑞聲科技的股價也跌破 50 港元，創 3 年來低點。但截至收盤，兩家公司止跌反漲，漲幅分別為 0.19% 和 2.85%。消息面上，由於供應商傳出削減訂單量的消息，蘋果隔夜大跌 5.04%，收創逾三個月新低。

與此同時，蘋果供應商股價集體重挫，其中供應商 Lumentum 和 Japan Display 均下調業績預期，Lumentum 收跌 32.98%，Universal Display 收跌 13.07%，凌雲半導體收跌 13.86%，Synaptics 收跌 8.21%，Qorvo 收跌 6.38%。不僅如此，摩根大通本月二度下調目標價，花旗稱 iPhone XR 前景弱於預期，將供應商 Skyworks Solutions 目標價猛砍 27%。

「股王」騰訊開盤後依然延續過去三個交易日的跌勢，今日開盤大跌 3.55%，最低觸及 260 港元。截至收盤，騰訊股價低開高走，上漲 1.40% 至 274.4 港元。

日本日經 225 指數低開 1.7%，報 21885.24 點。日本東證指數低開 1.6%，報 1644.89 點。韓國首爾綜指低開 1.6%。日本顯示器跌超 8%，此前發布盈利預警。

早盤日經 225 指數跌幅一度擴大至 3.16%，截至收盤，跌幅收窄至 2.11%；韓國綜指（KOSPI）開盤跌幅一度接近 2%，收盤下跌 0.51%。

此外，澳洲股指下跌 1.8%，馬來西亞綜指跌 0.29%，印尼綜指一度跌超 1.65%，目前止跌反彈，上漲 1%；菲律賓綜指跌 1.19%。

隔夜歐美股市方面，美股三大股指集體下挫，道指跌超 600 點，跌破 26000 點關口，納指跌近 3%，標普跌近 2%。歐洲股市普跌，德國 DAX 指數跌近 2%。

盤面上，科技股普跌。蘋果、特斯拉均收跌逾 5%。美油跌破 60 美元關口，連續 11 個交易日收跌，續創 34 年來最長連跌紀錄。布油也跌破 70 美元關口。美元指數走強，站穩 97 關口上方。國際金價三連跌，創一個月新低。