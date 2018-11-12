軟體公司的春天：剛剛史上第二大SAAS公司收購案發生 巨頭為此掏出80億美元

11 月 11 日，德國軟體巨頭思愛普（SAP）公司表示，將收購正在計劃 IPO 的美國調查軟體公司 Qualtrics。

思愛普公司在一份聲明中稱，已與 Qualtrics 達成協議，會以現金形式收購後者所有流通股，目前已經獲得 80 億美元的融資，用於支付收購價格和相關併購成本，預計交易將在明年上半年完成。

據美國 Business Insider 網站報導，思愛普此前與 Qualtrics 進行了數月的談判，最終說服了對方放棄 IPO 計劃。

對於本次收購案，Qualtrics CEO Ryan Smith 表示：

「思愛普將幫助我們更快速地擴展規模，使我們能在更廣闊的舞台上實現使命。」

這也是繼 Oracle 以 93 億美元收購 Netsuite 成為了迄今為止 SAAS 公司最大規模收購案後，科技界的又一筆大型收購。

同時更是思愛普公司歷史上第二大收購活動，僅次於 2014 年以 83 億美元收購差旅和費用管理軟體提供商 Concur。值得注意的是，這場交易還標誌着 Qualtrics 上市之路的終結。

今年 10 月 Qualtrics 公司曾向美國證券交易委員會（SEC）提交了 S-1 文件，宣稱它準備通過 IPO 融資 2 億美元。文件中稱，它計劃在那斯達克上市，股票交易代碼為 XM。

11 月初，該公司還曾宣布計劃出售 2050 萬股股票，價格區間是 18 至 21 美元，並準備出售 310 萬股股票給其承銷商。按照中間價格計算，Qualtrics 公司市值將約為 39 億至 45 億美元，而本次思愛普給出的收購價卻比此高出了近 40 億美元。

此外在此次收購活動中，摩根大通和風投公司 Qatalyst Partners 將分別為思愛普公司、Qualtrics 提供諮詢服務。但 Business Insider 此前報導稱，摩根士丹利、高盛、巴克萊銀行、傑富瑞、德意志銀行等公司將領銜對 Qualtrics 的 IPO 融資。

公開資料顯示，Qualtrics 成立於 2002 年，是由 Ryan、Jared Smith 兄弟，以及他們的父親 Scott smith 和在去年已辭去董事會職務的 Stuart Orgill 共同創立。

截至 9 月 31 日，公司共有 1915 名員工和 10 個辦事處，其中包括都柏林、倫敦、慕尼黑、悉尼、西雅圖、達拉斯和華盛頓特區，而其總部設立於猶他州的普羅沃。

目前 Qualtrics 擁有 9000 多家客戶，並且主要是美國營收最高的 100 家公司中 75% 的公司，如 BlackRock、Kellogg、微軟、萬事達卡和 Under Armour 等。

而 Qualtrics 的競爭對手則包括 Survey Monkey、Aon Hewitt、Medallia 和 Willis Towers Watson。

其中，Survey Monkek 公司在今年 9 月上市。而 Qualtrics 公司的發展規模和速度均好於 Survey Monkey，而且盈利狀況更佳。今年上半年，Qualtrics 營收增長 41.7%，至 1.842 億美元。相比之下，SurveyMonkey 同期營收為 1.21 億美元，增長幅度為 14%