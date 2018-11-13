【華冠投顧】落底翻多?還是只是反彈?

范振鴻 分析師

●盤勢分析

昨天提到『從技術面、籌碼面以及市場情續觀察，都有反彈接近尾聲的情形』沒想到來的這麼快，美股昨天就大跌使今天台股也直接開低跌破多日來的觀察點 9817，而今天雖然受中美貿易戰利多開低走高，但整體結構已經破壞，這邊要短線結構要翻多唯有站上 11/08 高點 10014 才能算是破壞空頭浪，而且雖然收高但兩週左右等整理平台也未能有效站上，接下來還是要持續嚴防空方攻擊。

大盤開低走高，感覺有不錯的樂觀氣氛，但是要留意 2330 台積電雖然也是開低走高，但是今天已經收破 10/31 的帶量紅 K 低點，等於近兩週都是套牢區間，這對多方並不利，而且從電子指數觀察，今天也是收破 11/01 以來的整理平台低點，這要特別留意，而高券資比的標的今天也是強於大盤，6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶這幾檔都還是力守震盪區間，而近期連續跌停後連續漲停兩天的 6452 康友，開漲停後打到跌停，盤中拉到接近平盤後又再度收跌停，之前都有提醒過別玩也希望大家有避開。

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