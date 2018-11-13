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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月13日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00664R 國泰臺灣加權反1         8103         0    2303   聯電                  -12171    -82010  
00637L 元大滬深300正2          4260         0    00677U 富邦VIX                -4591         0  
0056   元大高股息              3396     58232    00632R 元大台灣50反1          -3280         0  
2409   友達                    3046     32605    2356   英業達                 -3067     -2029  
2891   中信金                  2626         0    2330   台積電                 -2587    -10649  
1101   台泥                    2595       274    2344   華邦電                 -2520     -1829  
2337   旺宏                    2506    -14841    2317   鴻海                   -2351      3678  
00636  國泰中國A50             2499     29051    6153   嘉聯益                 -1977     -4744  
2886   兆豐金                  2421         0    2448   晶電                   -1948    -10270  
00633L 富邦上証正2             2406         0    00693U 華頓S&P黃豆            -1731         0  
00655L 國泰中國A50正2          2308         0    00673R 元大S&P原油反1         -1688         0  
1216   統一                    1567      -378    00708L 元大S&P黃金正2         -1640         0  
00651R FH香港反1               1424         0    2353   宏碁                   -1624     -4534  
3481   群創                    1417     31990    1314   中石化                 -1511     -8986  
00649  FH香港                  1239      -146    2892   第一金                 -1146         0  
2884   玉山金                  1124         0    2887   台新金                 -1115         0  
5876   上海商銀                 947         0    2323   中環                   -1007      3084  
00676R 富邦臺灣加權反1          912         0    2614   東森                    -933         0  
2610   華航                     871         0    2014   中鴻                    -915     -5490  
00666R 富邦恒生國企反1          841         0    00672L 元大S&P原油正2          -914         0  
2408   南亞科                   797      3881    3711   日月光投控              -858      -721  
2603   長榮                     684         0    2105   正新                    -792     -1275  
2498   宏達電                   683      6674    6452   康友-KY                 -665         0  
00631L 元大台灣50正2            649         0    3231   緯創                    -663      1855  
3036   文曄                     626      -395    2376   技嘉                    -642       534  
1605   華新                     595       371    1710   東聯                    -631     -3329  
2890   永豐金                   590         0    1312   國喬                    -599     -8236  
2888   新光金                   589         0    2382   廣達                    -557       151  
2354   鴻準                     519       657    5880   合庫金                  -552         0  
2834   臺企銀                   484         0    00669R 國泰美國道瓊反1         -532         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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