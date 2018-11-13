〈分析〉美股暴跌背後 是強勢美元在作祟？

儘管美國期中選舉過後，國會分裂的結果導致美股失去成長動能，加上近期受蘋果新機銷售失利以及高盛金融醜聞案影響，美股 4 大指數全面下挫。許多華爾街分析師卻認為，週一 (12 日) 美股暴跌的背後仍有一項重要因素被忽略，那就是處於強勢地位的美元。

美元指數週一 (12 日) 持續大漲，最高觸及 97.71 點，創下 18 個月來新高，成為金融市場大贏家，與此同時，美股則大幅下跌，除了道瓊指數跌 600 點，標普 500 以及 Nasdaq 也分別下跌近 2% 與 3%，重回修正區間。

美元指數日線走勢圖 (近二個月以來表現)

State Street Global Advisors 首席投資長 Michael Arone 表示，美元的強勢表現對美股來說可能成為一個挑戰，原因在於標普 500 成分股中 40% 的利潤來自於美國以外的市場，因此美元走強將帶給這些境外收益相當的風險。

而目前造成美元持續走升的主要原因，在於投資人對於 Fed 升息的預期，以及對英國脫歐與義大利預算案的擔憂，所導致的英鎊與歐元雙雙走疲影響。

法國農業信貸銀行對於 Fed 在 2019 年將持續升息持樂觀態度，並表示美元的強勢表現會持續到明年季度。

根據市場調查數據顯示，Fed 今年至今升息次數已達 8 次，然而受到經濟樂觀與薪資成長的壓力之下，Fed 仍在上週的會議聲明中暗示將在 12 月升息，美元為王的局面可能持續下去。

Fed 九月 FOMC 會議後釋出的利率意向點陣圖 圖片來源：CME

針對美元表現，市場也存在著其他不同看法。法國巴黎資產管理就預計美元指數將在未來 6 到 9 個月內下跌 10%。

北歐銀行也指出，受到美國國會分裂態勢及年初債務上限危機，並考慮到歐洲央行明年的縮表進程，美元將進一步承壓。