〈每日外資外匯觀點〉美元為王 走強到第一季、歐元恐再啟一波跌勢

美股再度遭受「黑色星期一」狙擊，美元周一成為金融市場大贏家，在市場擔憂英國脫歐協議進度可能不如預期及義大利預算爭議持續下，歐元和英鎊大跌，ICE 美元指數一度來到 97.71，創下去年六月以來的新高。

法國巴黎資產管理表示，不斷上升的美國利率、中美貿易戰及歐洲的政治風險，將推動美元兌歐元及兌多種亞洲貨幣走高，尤其建議做空歐元兌美元，法巴策略師 Guillermo Felices 日前並表示，在美國持續升息及市場出現過熱風險的背景下，美元還有升值的空間。

法農信貸：美元為王熱度不退 走強到明年第一季

法國農業信貸銀行 G-10 貨幣策略負責人 Valentin Marinov 也表示，美國明年仍將持續升息，「美元為王」的熱度不退，美元漲勢可維持到明年第一季。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管美元創下 16 個月以來新高，但仍有多家分析師看衰美元，Invesco 固定收益投資組合經理 Noelle Corum 認為，聯準會升息的前景可能不足以支撐美元；法國巴黎銀行資產管理外匯團隊副主管 Momtchil Pojarliev 更預期，未來 6 到 9 個月內美元指數可能下跌 10%。

北歐銀行也不看好美元，認為美元上漲週期進入尾聲，明年第一季美元將遭到拋售，因為未來 4 個月內，歐洲央行將開始進行「縮表」時程、歐洲核心通膨有望反彈，且美國在明年初可能面臨債務上限危機，美元漲勢將受阻。

高盛：歐元跌破關鍵價 新一波走跌風險大增

北銀銀行並認為，歐元兌美元短期雖將進一步走低，但預期明年歐元兌美元將受到提振，未來三個月歐元有可能反彈至 1.16，且隨著歐洲央行在明年下半年升息，明年底前歐元上看 1.23。

歐元兌美元周一跌破 1.13 關鍵支撐，高盛指出，歐元下跌風險大增，未來 8 至 10 個月內下看至 1.0545 附近。