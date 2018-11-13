市場拋售潮遺忘的動力：強勢美元

很多事情都能嚇壞投資者，如今強勢美元吞噬獲利成長就是其中之一。

美元指數週一大增 0.6% 至 97.43，登上 17 個月高點。在美元上升之際，道指也大跌近 500 點，S&P 500 午盤稍早也有 1.6% 跌幅。

美元週一強勢大部分與英鎊和歐元走疲有關，因為脫歐的負面消息以及市場對義大利預算案的擔憂，但同時貿易隱憂、美國升息和美國以外地區成長率下降等因素也助長美元。

State Street Global Advisors 首席投資分析師 Michael Arone 表示，「這對股市來說恐怕是一大挑戰，因為約莫 4 成的 S&P 500 獲利來自美國海外，隨著美元走強，當然會提高那些獲利的風險，另一項風險是，隨著今年全球經濟放緩，美元上漲對許多美國以外的國家就成了問題，這造成成長趨緩，問題在於美國經濟能否抵禦全球經濟成長放緩的趨勢，而我認為長期來說是不可能的。」

Bannockburn 全球外匯公司首席市場分析師 Marc Chandler 表示，美元近期漲勢是來自 Fed 支撐，Fed 上週會議聲明 12 月將升息，且明年可能還會有更多次。

Chandler 表示，「廣泛來說，美元處於今年最棒水準，我們剛結束財報季，許多人擔心獲利已經觸頂，美元走強只會增強此點。」

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，第三季 S&P 500 利潤似乎已經在創紀錄的 10% 水準觸頂，根據 Thomson Reuters.，S&P 500 第三季獲利上升 28%，第四季獲利預計增加約 18%。

Boockvar 指出，蘋果股價大跌是週一美股重挫的一項催化劑，同時市場也對週五白宮貿易顧問 Peter Navarro 的言論做出反應，但美元也是一項因素，因為美元是企業獲利觸頂議題的因素，而這正是市場一直擔心的事。

他指出，市場對升息已經很擔憂，「過去一段時間工資低，但這情形現在正逆轉，可是如今成本卻因為關稅、交通費上漲而更沉重，又處於美元走強的環境，第三季利潤觸頂的理論很有道理。」

Boockvar 稱，在上一個循環，企業利潤觸頂的水準較低，2000 年代中期約以 9.5% 觸頂，而 2000 年代早期則是在 7.75% 觸頂。

「對跨國企業來說，美元當然是他們第三季獲利的一項因素，我們一直都聽到美元被拿來當藉口，但美元現在比 2016 年水準還低，就算是經歷這些升息後。我不認為美元會走遠，但現在是一個可能影響的因素。」他指出，將美元視為第三季阻力的企業包括蘋果和 Alphabet 等 FANG 等大企業。