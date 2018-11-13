銀隆新能源股東内讧 銀隆創始人魏銀倉：已起訴董明珠

今日上午(11月13日)，銀隆新能源官方網站發佈聲明稱，該公司新一任董事、監事會及公司管理層在履職過程中，發現原董事長魏銀倉、原總裁孫國華涉嫌通過不法手段，侵佔公司利益金額超過10億。

銀隆新能源稱，目前，該公司已向珠海市中級人民法院提起民事訴訟、珠海市公安局經偵支隊進行報案，相關機構已正式受理。其中，涉及民事訴訟的，大股東及關聯公司侵害公司利益的三起案件，標的總額超過7.8億元，其中本金部分6.8億元。涉嫌刑事犯罪的，涉案金額2.7億元。

針對11月13日銀隆新能源發佈的該公司原董事長魏銀倉等涉嫌通過不法手段，侵佔公司利益金額超10億元的說法，魏銀倉回應稱已經起訴董明珠了，當再追問具體起訴董明珠的原因與目前進展時，未得到魏銀倉的回應。

據公開資料顯示，董明珠現為銀隆新能源第二大股東。2016年12月15日，董明珠攜10億元，聯手王健林等明星企業家，共計30億元共同入股銀隆新能源，共持股22.388%。隨後，董明珠又對銀隆新能源進行增持。目前的工商資料顯示，董明珠目前以持股17.46%，位居珠海銀隆第二大股東;魏銀倉控製的廣東銀通投資控股集團有限公司為第一大股東。

銀隆新能源官方表示，具體結果須等待司法部門的最終裁決。對於有關魏銀倉起訴董明珠是否屬實的相關疑問，銀隆新能源官方未回應。

來源：騰訊《一線》