上曜建設Q4將以湖美帝堡案銷售 做為營收主力

上曜建設 (1316-TW) 積極購地及進行台南「湖美帝堡」建案完工交屋及餘屋銷售，預估第 4 季將有 1 戶湖美帝堡的過戶入帳，另外還有 4 戶待銷售戶行銷，此外，「雲謙」也將在本季取得使用執照，預計將在招租後帶租約銷售對外銷售。

上曜建設擬發行可轉換公司債 (CB) 及辦理現金增資籌資，其中 5 億元 CB 籌資案已完成募集，並已上櫃掛牌交易；此外，上曜 5 億元現金增資案已訂出將在 11 月 20 日除息，與上曜現金股息配發同日，原股東現增繳款在 12 月中旬結束。

上曜今 (13) 日訂出此現增案將以每股 12.9 元溢價發行，預計募集 6.45 億元，加計原完成募集的 5 億元 CB，估將募集 11.45 億元。上曜今年的市場籌資案均由元富證主辦。

上曜建設第 4 季將有「雲謙」完工，此建案僅 6 戶且屬與地主合建分售，挹注營收金額不大，湖美帝堡剩 4 戶待售，整體的營收貢獻度不高。

上曜建設在台南的「湖美帝堡」建案已完工，在全部已售出的 83 戶中，去年已完成 52 戶交屋，今年以來也持續交屋及進行餘屋銷售。

上曜前 9 月營收 13.81 億元，年增率 1.29 倍，毛利率 31.51%，年增 9.62 個百分點，稅後純益 2.55 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 2.24 元。