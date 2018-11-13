Lumentum下修財測拖累 穩懋跳空跌停 砷化鎵族群全面走弱

蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum 下修下季財測，股價重挫逾 30%，今 (13) 日砷化鎵族群穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 開盤跳空跌停，同族群的宏捷科 (8086-TW)、IET-KY(4971-TW) 也同步走弱。

外媒報導，Lumentum 因 3D 感測的雷射二極體最大客戶大幅縮減下季原定的出貨量，下季營收調整為 3.35 億美元至 3.55 億美元，而先前預估營收為 4.05 億美元至 4.3 億美元，調整後每股純益下修為 1.15 美元至 1.34 美元，而先前預估為 1.60 美元至 1.75 美元。

雖然 Lumentum 未明確指出砍單客戶的名稱，但外界普遍認為指的就是蘋果，市場擔憂，供應鏈的之一的穩懋，營運動能恐也同步趨緩，今日開盤隨即跳空跌停，來到 97.7 元，跌破百元大關，拖累全新以跌停開出，但盤中買盤承接下，打開跌停，另外宏捷科、IET-KY 等均受拖累，早盤也有 5% 左右的跌幅。

分析師認為，Lumentum 出貨減少的休息，再度驗證蘋果砍單，另一種情況是，蘋果可能只是在 Lumentum 囤積過多庫存，但都是意味銷售疲軟。