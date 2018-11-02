〈蘋果下季財測差〉新iPhone展望趨保守 台供應鏈營運恐有逆風

蘋果上季 iPhone 銷量不如預期，接下來更將不對外發表新品銷售數字，引發市場譁然，同時公司對 iPhone XR 銷售數量看法保守，供應鏈台積電、鴻海、大立光、可成、美律、康控 - KY、GIS-KY 等，營運恐面臨壓力。

蘋果公布上季僅銷售了 4690 萬支 iPhone，與去年相比基本持平，遜於華爾街預測的 4760 萬支，平均售價則因單價提升，從去年的 618 美元來到 793 美元。

蘋果更表示，本季起將停止公布 iPhone 手機、Mac 電腦、及 iPad 平板電腦的季度銷量，公司認為，季度銷售的產品數量並不一定代表業務的潛在優勢外，更指出其他智能手機、平板電腦、電腦方面的頂級競爭對手，也未提供季度單位銷售信息。

外界認為，這可能意謂蘋果對其 iPhone XR，以及近日發表新款 Mac、iPad 銷量的看法保守，加上上季新機銷售狀況不如預期，恐不利供應鏈營運。

目前主要 iPhone 供應鏈包含晶圓代工廠台積電、鏡頭供應廠大立光、玉晶光、機殼廠可成、鎧勝 = KY、聲學元件相關的美律、康控 - KY，3D 感測相關的的穩懋、全新，觸控面板產 GIS-KY，以及代工廠鴻海、和碩等。