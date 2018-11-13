單身經濟發威 北市20坪以下住宅 占成交比重近2成

隨著人口結構消長變化，家庭戶量日趨減少，將牽動消費、房地產的消費型態改變，未來「單身經濟」是不容忽視的消費新勢力。房仲業指出，據近 1 年實價登錄資料發現，台北市 20 坪以下住宅交易占比為 19.5%，新北市則有 11.6%，顯示小宅產品需求不小。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，以台北市來看，20 坪以下的小宅以中山區、萬華區與大安區名列前三名，觀察中山區小宅交易中，一房一廳的套房與二房的電梯大樓就占了超過 9 成，顯示套房與小二房的電梯大樓是中山區主流產品，主要集中於捷運中山國小站與松江南京站周邊，林森北路、新生北路、雙城街、德惠街、南京東路二段一帶都是熱門交易路段。

萬華區則以二房的電梯大樓產品為主力，占比接近 5 成，多數鄰近捷運西門站與龍山寺站，有交通便捷優勢，至於大安區，套房產品占比 58.1%，捷運大安站、三張犁站與忠孝敦化站周邊為交易熱區，謝志傑補充，單身族群多半仰賴大眾運輸系統，因此鄰近捷運站周邊的物件相對吸引單身族群的目光，也讓建商積極在捷運站周邊發展出不少套房產品，這也是中山區與大安區以套房交易為主的原因。

至於新北市，謝志傑說明，20 坪以下的小宅交易以中和區 564 件居冠，其次則是淡水區與板橋區，中和與淡水的小宅均以套房為主，且占比都接近 6 成，中和區的小宅主要集中於捷運南勢角站、景安站與中和站居多，總價帶約 400-800 萬元之間；而淡水區的小宅則以淡海輕軌綠山線淡江大學站、竿蓁林站與捷運竹圍站為交易熱點，學府路、淡金路、北新路、民權路等都是熱門交易路段。

至於板橋區，雖然有四成交易為套房產品，但公寓產品交易占比也有 37.5%，顯示板橋區的小宅交易以套房與公寓為兩大主力，套房產品以捷運府中站、新埔站、新埔民生站周邊為交易大宗，總價約 500-900 萬左右，而公寓產品則集中於府中站、板橋站與江子翠站為主，總價約在 600-1000 元萬之間。