瑞銀：澳洲面臨五大經濟挑戰 看衰澳洲房市崩跌30%

原本就不看好澳洲房市的瑞銀集團 (UBS Group AG)，預期澳洲目前面臨五大嚴重衰退的經濟挑戰，並預言澳洲房價將崩跌 30%。

瑞銀分析師 Jonathan Mott 最新發布的研究報告中，匯總澳洲面臨五大經濟挑戰，分別是澳洲持續 27 年的經濟擴張結束、失業率攀升、澳洲央行 (RBA) 升息機率渺茫、信貸緊縮的風險上升，以及房價將回檔修正。

Mott 表示，房市快速惡化是未來經濟進入艱難時期的信號，過去六個月來，住房信貸更加緊縮，對貸款人是一大利空；而且房價下跌可能對消費者和經濟產生負面影響，並預計這種惡化情況並非一年半載就將改善，可能會持續數年。

澳洲房市衰退已經進入第二年，以往帶頭飆漲的雪梨和墨爾本，現在房價也領先下跌，據房地產產業監測機構 CoreLogic 的最新房價指數顯示，雪梨 10 月房價較去年同月跌價 7.4%，為 1990 年 2 月以來最大的年減幅；墨爾本的跌價幅度也達 4.7%。

澳洲各大城市房價近況表現 圖片來源：CoreLogic

今年 9 月，澳洲四大銀行中的西太平洋銀行 (Westpac) 率先宣布將房貸利率上調 14 個基點，隨後 Suncorp 和 Adelaide Bank 也跟進調升，儘管調升利率的幅度不大，但 CoreLogic 認為，此舉足以讓房地產市場吹起冷風。

摩根士丹利的前瞻性住房發展模型「MSHAUS」，也預期澳洲房價跌勢可能會延續到明年，在通貨膨脹調整後，全國房價自高峰時修正幅度將在 10%-15% 之間。

澳洲過去幾十年房價暴漲，給一般家庭造成沈重經濟負擔，與上世紀 80 年代初相比，目前的家庭住房槓桿率是過去的兩倍。