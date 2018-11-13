醫療保健軟體Athenahealth嫁私募基金 將私有化下市

醫療保健軟體公司 Athenahealth (ATHN-US) 將以 54.7 億美元價格達成協議，出售給私募股權基金，準備以私有化方式下市。

Athenahealth 股價今年來最高達 160 美元位置，目前股價為較低水位，週一 (12 日) 收盤漲 9.66% 達 131.97 美元。根據週一的公告，私募股權基金與 Athenahealth 股東達成協議，將以每股 135 美元進行交易，而截至 9 月 30 日，Athenahealth 的長期債務為 2.323 億美元。

Athenahealth 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Athenahealth 業務為可追蹤病人、醫生、及醫院的雲端軟體。Athenahealth 執行長為前通用電氣 GE 執行長 Jeff Immelt。

兩家私募股權公司，Veritas Capital 和 Elliott Management 的 Evergreen Coast，將把公司與 Virence Health 合併。

Veritas 今年早些時候從通用電氣 (GE-US) 的醫療部門購買了 Virence Health 的資產。Elliott 的 Evergreen 將持有合併後公司的少數股權。

Elliott 於 2017 年收購了 Athenahealth 近 9% 股份，並於 5 月份提出全額併購將其私有化的條件。該公司的報價是以每股 160 美元的價格，估值約為 65 億美元。

然而，Athenahealth 在 6 月宣布其董事會將開始尋找公司其他的戰略選擇。當時，聯合創始人 Jonathan Bush 在 Elliott 的壓力下卸任總裁兼執行長，而通用電氣 GE 的 Immelt 則成為了董事長。Jonathan Bush 為美國前總統大布希 George HW Bush 的侄子。

該公告稱，與 Virence Health 合併後，該公司將以 Athenahealth 品牌運營，並將總部設在美國麻州的 Watertown。Virence Health 執行長 Bob Segert 將管理公司。

根據公告，交易完成後，Virence 的員工管理業務將歸屬於 API Healthcare 品牌並成為獨立的 Veritas 公司。