意外！亞馬遜擬將第二總部設在兩個城市

炒作了一年多的亞馬遜第二總部（HQ2）選址可能終於要告一段落。據《華爾街日報》援引一位知情人士稱，亞馬遜計劃將第二總部「平分」設立在兩個城市。

這一決定頗為令人意外，因為今年以來的消息一直是，HQ2 從去年 10 月起被美國 238 個城市「哄搶」，今年初亞馬遜選出了 20 強爭奪賽名單，此後也從未有人提及將第二總部地址拆分。

知情人士稱，拆分 HQ2 的核心考量是招募到足夠多的技術人才，並消除增加數萬名雇員給當地帶來的住房、交通和其他領域問題。亞馬遜將在每個城市新增 2.5 萬個高薪就業，此前的 HQ2 計劃除了平均年薪達 10 萬美元以上的 5 萬個崗位，還承諾在未來 20 年帶來 50 億美元以上的投資。

這一消息與《華爾街日報》在上周末得到的爆料類似。當時有知情人士稱，亞馬遜與弗吉尼亞州的水晶城（Crystal City）、得州達拉斯市和紐約市在進行「後期談判」，最快可能本周公布結果。

另據亞馬遜創始人貝索斯控股的《華盛頓郵報》稱，亞馬遜第二總部選址已經進入最後階段，基本將落戶於水晶城。當地距離美國首都華盛頓特區車程僅需 15 分鐘，並擁有城市氛圍、科技人才、大型的住宅區和商業區、多處政府辦公機構，以及亞馬遜能立刻入駐使用的舊辦公園區。

此前就有媒體分析稱，亞馬遜第二總部可能坐落在華盛頓特區周圍，部分由於貝索斯本人在美國首都有房產，也滿足公司的政府公關需求。在過去一年來，北弗吉尼亞、馬里蘭州的蒙哥馬利縣（Montgomery）和華盛頓特區都在 20 強「決賽」名單上。

貝索斯上周在接受採訪時透露了選擇 HQ2 的原則，即最好的方法是「收集儘可能多的數據，但是追隨心意（直覺）作出決定」，這被媒體解讀為有一定的隨意性或不可預知性。據稱，亞馬遜選址原則之一是不想成為當地唯一的大型用人企業，同時需要交通便利和技術人才充足。

據知情人士透露，年初公布的 20 強名單中，科羅拉多州丹佛、佐治亞州亞特蘭大、田納西州納什維爾、北卡羅萊納州羅利市和加拿大多倫多，近期基本跌出了談判名單。新澤西州紐瓦克市、芝加哥和佛羅里達州邁阿密目前沒有處於談判階段，但不代表上述三個城市不會被最終考慮。

面對亞馬遜新總部可能帶來的一系列經濟刺激效應，入選城市都在使出渾身解數，提出稅收以及其他方面的優惠政策來吸引亞馬遜落戶。紐瓦克市和其所在的新澤西州宣布，將為新總部落地提供 70 億美元的稅收優惠。芝加哥則為亞馬遜提供稅收抵免，能幫其省去約 13.2 億美元的員工收入所得稅。目前亞馬遜總部設在西雅圖，總部員工高達 4 萬人。據亞馬遜估計，在 2010 年至 2016 年，亞馬遜的投資為西雅圖帶來了 380 億美元的經濟效益。