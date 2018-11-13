盤前財經大事搶先讀2018年11月13日

今日操盤前瞻

法說會：聯成、寶利徠、華碩、廣達、全坤建、揚智、弘憶股、上緯投控、安力 - KY、樺漢、東哥遊艇、晶睿、臻鼎

除權息：興泰、康普

終止掛牌：百略

〈中信金法說〉入股 LINE Bank 持股 5% 總座：未來不排除增加持股

中信金旗下子公司中信銀行昨 (12) 日召開臨時董事會，通過投資 LINE Bank 5% 股權，中信金控總經理吳一揆強調，投資 LINE Bank「策略意義」大於「財務報酬」，而且未來 LINE Bank 增資也不排持增加持股。閱讀全文...

〈房產〉味全以逾 26 億元出售桃園埔心牧場資產 貢獻每股獲利 1.98 元

味全 (1201-TW) 董事會昨 (12) 日通過，埔心牧場場區內外土地等資產處分案，預計交易對象為三立集團，擬出售土地共計約 6.86 萬坪，總交易金額為 26.63 億元，處分獲利 10 億元，對於每股貢獻約 1.98 元。閱讀全文...

人行第 3 季報告態度轉變！料維持人民幣穩定 「破 7」可能性大降

隨着貿易戰導致中國經濟、匯率和資本市場劇變，中國央行上週五發布第 3 季貨幣政策執行報告中，刪除了「加大市場決定匯率的力度」。專家解讀，央行料將維持人民幣穩定，年底「破 7」的可能性大降。閱讀全文...

沙烏地阿拉伯下個月減產 OPEC 可能跟進

由於需求降低，沙烏地阿拉伯下個月將減少原油供給，明年還可能進一步減產。在阿布達比的一項記者會上，沙國能源部長 Khalid Al Falih 說，12 月，沙國原油產量每日將減少 50 萬桶。閱讀全文...

史上最大 IPO 之一 軟銀電信事業 12/19 上市 預定募集 210 億美元

日本軟銀集團旗下電信事業獲准在東京證交所上市，預計將於 12 月 19 日 IPO，釋出 16 億股，價格暫定為 1500 日圓，預定募集資金達 2.4 兆日圓 (約 210.4 億美元)，將是史上最大規模 IPO 之一。閱讀全文...



