味全以逾26億元出售桃園埔心牧場資產 貢獻每股獲利1.98元

味全 (1201-TW) 董事會今 (12) 日通過，埔心牧場場區內外土地等資產處分案，預計交易對象為三立集團，擬出售土地共計約 6.86 萬坪，總交易金額為 26.63 億元，處分獲利 10 億元，對於每股貢獻約 1.98 元。

這是今年以來味全繼出售買回三重廠土地後，又另一重大資產處分案，這筆資產處分獲利的處分獲利預估達 10 億元。

味全指出，這筆資產因交易標的包括部份共有土地，依土地法規定，共有人得行使優先購買權，故本案須待確認共有人不行使優先購買權後，才可依約進行過戶等交易作業，味全強調，本案若執行，初估獲利金額約 10 億元，將有助改善公司財務狀況。

味全指出，埔心牧場為 1957 年配合政府酪農產業政策、發展乳業經營所開發，歷經 60 餘年，協助政府培育近 2000 名傑出酪農，讓處於亞熱帶、氣候條件不利酪農業發展的台灣，如今生乳產量每日可達 1000-1100 噸左右，且品質媲美歐洲、美日、紐澳等先進國家，對台灣酪農產業發展具有重大貢獻，也在味全 65 年的經營史留下舉足輕重的一頁。

味全指出，埔心牧場轉型成為觀光休閒牧場後，歷經 30 年的經營未有突破性發展，在三立集團有開發計畫之需求，為發揮埔心牧場土地之經濟效益，促進地區繁榮發展，味全公司毅然決定轉讓。

味全表示，展望未來，將更專注在食品本業的經營與發展，持續創造優質的產品服務消費者，以核心競爭力建構永續發展的百年企業，實現企業的社會責任。