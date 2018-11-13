智冠受惠轉投資營運轉佳 Q3獲利季增近3成 每股賺0.53元

智冠 (5478-TW) 公告第 3 季財報，稅後純益 6516 萬元，受惠轉投資公司經營成效漸顯，獲利季增近 3 成，但由於今年起適用 IFRS 國際財務報導準則第 15 號公報，旗下數位點數 MyCard 業務營收認列，由總額認列改採淨額認列，使獲利年減 36%，每股稅後純益 0.53 元；前 3 季稅後純益 2.47 億元，每股稅後純益 1.97 元。

智冠第 3 季合併營收 14.35 億元，季增 26.88%，年減 61.6%，創今年單季新高，毛利率 51.63%，季減 9.45 個百分點，年增 38.58 個百分點，營益率 5.99%，季增 1.37 個百分點，年增 3.33 個百分點；稅後純益 6516.3 萬元，季增 29.49%，年減 36.04%，每股稅後純益 0.53 元。

智冠前 3 季累計營收 38.1 億元，年減 67.95%，毛利率 57.73%，年增 39.89 個百分點，營益率 7.68%，年增 4.33 個百分點；稅後純益 2.47 億元，年減 32.22%，每股稅後純益 1.97 元。

智冠旗下子公司中華網龍受惠新遊戲《吞食天地 M》上市貢獻，已終結連 4 季虧損，子公司智凡迪、智樂堂也達到單季轉盈，廣告行銷媒體事業群獲利則是持續成長，金融科技事業群第 3 季虧損大幅降低，由於各轉投資子公司經營成效逐漸提升，帶動第 3 季獲利攀揚。

展望第 4 季，智冠表示，遊戲事業群研發子公司網龍旗下手遊《吞食天地 M》將陸續開啟更多備受玩家期待的戰鬥系統，最新研發的日系二次元卡牌手遊《銀之鑰》，也預計年底前登場；代理子公司遊戲新幹線旗下 10 週年線上遊戲《新天龍八部 Online》，已於 11 月初啟動年度重大改版，並加開全新伺服器。

智樂堂近年主力轉型遊戲美術製作業務，旗下百人美術團隊除服務國內遊戲廠商，今年更取得日本、韓國、中國等海外大廠合作訂單，第 2 季起服務需求大增，帶動下半年營運動能滿載。智凡迪除投入遊戲客服、社群經營等專業的營運加值服務外，還將攜手遊戲商，打造電競賽事，除為遊戲提供推廣管道，也為玩家帶來發揮舞台。

網路行銷媒體事業群部分，一帆數位與智酷媒體業務穩健成長，8 月推出的 Facebook HTML 5 互動式廣告「Facebook playable ads」服務，已獲不少廣告主青睞使用；金融科技事業群方面，藍新科技集團每月交易額、合作商店持續成長，整合效益漸顯，未來還將串連線下合作商店，持續發展多元支付應用。