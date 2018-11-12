人行第3季報告態度轉變！料維持人民幣穩定 「破7」可能性大降

隨着貿易戰導致中國經濟、匯率和資本市場劇變，中國央行上週五發布第 3 季貨幣政策執行報告中，刪除了「加大市場決定匯率的力度」。專家解讀，央行料將維持人民幣穩定，年底「破 7」的可能性大降。

自 2013 年以來，「加大市場決定匯率的力度」就一直是央行季度報告不變的前瞻政策，但是在第 3 季報告中，央行刪去這部分字眼，同時新增「並在必要時加強宏觀審慎管理」的用詞。

中信證券固收分析師明明週一發布報告認為，貨幣政策執行報告闡述了當前貨幣政策面對的多重矛盾和目標，其中穩增長和加大對民營企業支持，被提到更高的位置，而在寬鬆的貨幣政策下對物價水平也保持關注。

明明指出，央行報告更加關注穩成長，貨幣政策將保持寬鬆取向，「降息不是不可能」；但與此同時，人民幣貶值壓力較大，加之外部因素也帶來匯率波動壓力，在人民幣離「破 7」僅一步之遙的情況下，貨幣政策的空間也受到限制。

第 3 季度人民幣兌美元快速貶值，中國央行為此採取多項措施，包括將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 0 調整為 20%，並重啟中間價報價「逆周期因子」，在香港發行中央銀行票據等。

明明認為，央行後續可能有一系列市場化或非市場化的手段措施，維持人民幣匯率的基本穩定，短期內「破 7」的概率降低。

在央行第 3 季報告中，還刪除了第 2 季報告中，「把好貨幣供給總閘門，堅持不搞大水漫灌式強刺激」的說法，「堅定做好結構性去槓桿工作」也不在其中。

相對地，央行 7 月和 10 月兩次定向降准，並搭配中期借貸便利等工具投放中長期流動性，還透過支持銀行擴大對小微企業貸款，推動實施民企債券融資支持工具，為民企提供增信支持。