史上最大IPO之一 軟銀電信事業12/19上市 預定募集210億美元

日本軟銀集團旗下電信事業獲准在東京證交所上市，預計將於 12 月 19 日 IPO，釋出 16 億股，價格暫定為 1500 日圓，預定募集資金達 2.4 兆日圓 (約 210.4 億美元)，將是史上最大規模 IPO 之一。

市場預估日本軟銀集團旗下電信事業上市後估值達 7.18 兆日圓 (約 631.84 億美元)，母公司將保留新上市公司 66.5％的股權，IPO 價格範圍預定 11 月 30 日公布，12 月 10 日完成最終定價。

軟銀將集團旗下的金雞母電信事業上市，標示著集團拚轉型，籌集資金繼續投資科技新創公司。

不過，軟銀的電信事業此次 IPO 之際，也正面臨日本行動通訊商同業降價的壓力，日本最大行動通訊商 NTT Docomo．已宣布調降行動資費達 40%；另外日本網路零售商樂天 (Rakuten)，也以低價策略打進通訊市場，使得市場競爭更加激烈。

NLI Research Institute 駐東京的首席經濟學家 Yasuhide Yajima 指出，儘管目前市場情緒不如以往樂觀，但軟銀集團事業發展聚焦在大數據、人工智慧及通信，都是可以預見成長的產業，投資人不宜將軟銀排除在持股標的之外。

目前軟銀已選擇野村控股、高盛集團、德意志銀行、瑞穗金融、摩根大通及三井住友等擔任聯合全球協調人。據了解，軟銀此次 IPO 釋股對象主要是一般投資人，野村發售的股份比重將最高。