〈財報〉偉易達中期少賺13% 避貿易戰擬增大馬產能

中美貿易戰逼使廠商調整生產線，北美業務佔近一半的偉易達 (0303-HK) 主席兼行政總裁黃子欣指出，中美貿易前景十分不明朗，已建議部分客戶將訂單轉移至馬來西亞廠房生產，亦計劃視乎明年初的徵稅幅度，提高馬國廠房的產能。

偉易達公佈截至 9 月底中期業績，收入下跌 3.5% 至 10.35 億美元，淨利減少 13% 至 9010 萬美元，中期配息 0.17 美元，與去年同期相若。

期內，佔集團總收入 46.8% 的北美業務收入年減 5.9% 至 4.7 億美元，歐洲業務亦有 3.2% 減幅至 4 億美元，惟亞太區有 11.4% 的增長。

業務板塊方面，佔總收入約 1/5 的電訊產品表現疲弱，在北美、歐洲和亞太區分別有 21.2%、10.2%、17.5% 的下調。

黃子欣在業績發表會上指出，美國向 2500 億美元中國進口商品加徵關稅，對公司的直接影響其實輕微，因為產品沒有被美國徵關稅，不過承包生產服務的部分客戶把由偉易達於中國廠房生產的產品出口到美國時，受到關稅影響，涉及貨值約 1 億美元。

黃子欣表示，如果美國進一步將關稅範圍覆蓋到全部中國進口貨品，則所有產品均會受到影響，但料最快也需要公布後 3 個月才能實施，相信就算有影響也要到下個財政年度才會反映。公司亦會研究對策，例如將部分生產線搬至今年新收購的馬來西亞廠房。

不過他坦言，不可能在短時間將全數產能搬至其他地方，因為東南亞所有產能合計都不及中國，而且成本更高，亦涉及公司長遠生產地域策略及長期投資部署。

黃子欣補充，公司目前 80% 產能來自中國，20% 來自馬來西亞。若加徵關稅而部分產品未能搬至馬來西亞生產，則要考慮加價應對，但相信未能跟足關稅稅率，加幅亦要視乎中美貿易戰發展、公司能否減省成本、競爭對手生產線安排等等。

雖然中美貿易戰影響深遠，不過黃子欣表示，電子教育產品在美國銷情亦不俗，因當地經濟強勁，失業率改善，因此對整體聖誕節訂單抱樂觀態度。

展望未來半年，偉易達總裁彭景輝指出，本財年的全年收入難以估計，雖然承包生產服務於整個財年收入預計有所增長，但電訊產品的收入料將下跌；受玩具反斗城結業持續影響，電子學習產品表現難以預測，歐洲的物流問題也會於下半年對業績影響浮現，再加上中美局勢持續緊張，特別是更多中國進口貨品可能被加徵關稅，亦為公司前景增添不明朗因素。

偉易達昨 (12) 日收報港幣 90.1 元，跌 0.166%。