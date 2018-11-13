〈財報〉金山軟件Q3盈轉虧 網遊收益年跌9%拖累

金山軟件 (3888-HK) 公布截至 9 月底的第 3 季財報，期內收入年增 18.01% 至人民幣 15.37 億元，惟當中網絡遊戲收入年跌 9.15% 至人民幣 6.78 億元，導致集團季內由盈轉虧，第三季淨虧損約人民幣 5925.8 萬元，較去年同期賺人民幣 2.38 億元，大幅衰退。

第三季網絡遊戲的收益為人民幣 6.78 億元，年跌 9.15%，主要反映現有遊戲的收益下降，部分被新推出手遊的收益貢獻所抵銷。

期內網絡遊戲的每日平均最高同步用戶人數約為 72.94 萬人次，年跌 16.33%；每月平均付費帳戶為 343.01 萬人次，年降 15.79%，季增 5%，主要得益於 7 月在 iOS 平台發布的《劍俠世界 2》手遊的收益貢獻。

另外，雲服務按年增 68.46% 至人民幣 6.03 億元；辦公軟體及服務以及其他年增 29.17% 至人民幣 2.56 億元。

季內毛利為人民幣 6.95 億元，年跌 6.69%；毛利率為 45%，較去年同期下降 12 個百分點；研發成本與銷售及分銷開支分別升 45% 及 48%，造成營運虧損人民幣 1.85 億元，去年同期錄營運溢利人民幣 1.5 億元。

金山軟件董事長雷軍指出，目前大陸手遊市場環境不佳，現有遊戲於今年的表現承受一定壓力，獲利能力在今年剩餘期間可能將繼續承壓。

金山軟件昨 (12) 日收報港幣 11.7 元，跌 0.51%。