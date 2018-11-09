〈財報〉阿里影業中期淨虧損縮小67% 股價仍跌逾4%

阿里影業 (1060-HK) 公佈，截至 2018 年 9 月 30 日止 6 個月財報，營收為 15.32 億元人民幣，年增 29.4%，淨虧損人民幣 1.255 億元，虧損較去年同期的人民幣 4.31 億元縮窄 67%；每股虧損人民幣 0.005 元。

期內，互聯網宣傳發行業務收入人民幣 11.724 億元，年增 19.2%，主要由於線上售票手續費及線上宣傳發行收入增長所致。

截止 2018 年 9 月 30 日，淘票票已與中國大陸約 9000 間影院實現直聯。期內，整體票房較過往期間上升 1%，淘票票出票票房 (GMV) 則較過往期間增長 14%，淘票票的收入增幅亦整體高於大盤。

淘票票為阿里巴巴影業集團旗下的網際網路售票業務平台

在收入增長的同時，淘票票依靠頭部內容和產品化運營拉動市佔率，去票補化效果顯著，市場費用年降 16.9%，並於期內取得經營利潤人民幣 0.638 億元，相比過往期間的經營虧損人民幣 2.2 億元，實現轉虧為盈。

內容製作分部營收人民幣 3.105 億元，年增 83.9%。此外，以智慧財產權為核心的衍生產品及為片方賦能的金融服務業務，亦為該集團戰略中的重要板塊之一，期內該分部營收人民幣 0.494 億元，年增 55.7%。

期內，阿里影業聯合出品及發行的影片《我不是藥神》票房超過人民幣 30 億元，而由該集團聯合出品及主發行的影片《西虹市首富》，票房超過人民幣 25 億元。以上 2 部影片票房也獲得暑期檔冠亞軍的位置。國慶檔已上映的影片中，該集團聯合出品並發行的影片《無雙》目前已取得了逾 12 億的票房。

國際化方面，該集團與美國派拉蒙影業公司聯合出品《碟中諜 6：全面瓦解》，該片國內票房逾人民幣 12 億元，而北美票房逾 2 億美元。

此外，該集團的影院售票系統雲智于期內依然表現穩健，截止 2018 年 9 月 30 日，雲智與中國超過 3400 間影院建立連接，影院數量年增 12.6%，簽約影院數量在同業中排名第一。

不過，阿里影業並非《我不是藥神》和《西虹市首富》的主投主控方，僅是 32 個 (兩者分別有 16 個) 聯合出品中的一個；《無雙》9 個出品方內包括了阿里影業。

《我不是藥神》實際是壞猴子影業、真樂道和北京文化主導運作的項目，而《西虹市首富》由西虹市影視、開心麻花和新麗傳媒主導，《無雙》則是博納主導運作的專案，這些人氣旺到爆的電影，阿里影業都不是主角。

與此相比，阿里影業主投主控的《擺渡人》、《三生三世十裡桃花》和《古劍奇譚之流月昭明》，票房和口碑均無法與以上旺爆的電影相提並論。

如果阿里影業無法在未來以主投主控的角色，為其業績夯實基礎，則阿里影業雙輪驅動 (基礎設施 + 優質內容) 戰略的實際市場效果，仍要打個問號。

在阿里影業發佈新財報後，其跌幅達到 1.71%，報港幣 1.15 元，市值為港幣 293 億元，距其 2015 年市值高峰港幣 860 億元，蒸發幅度超過 65%。今 (9) 日阿里影業開盤一路走低，截至發稿，報港幣 1.1 元，跌 4.348%。