研究機構：蘋果面臨中國市場iPhone需求下滑風險

越來越多的分析師對蘋果最重要的產品系列——iPhone 發出預警。彭博援引研究機構 Longbow Research 稱，iPhone 在中國面臨需求下滑的潛在風險。蘋果股價盤前下跌 2.26%，股價接近 8 月來低點。

彭博數據顯示，蘋果預計 2018 年營收的 19.6% 來自中國市場。

「iPhone 已經開始出現一些風險苗頭，iPhone 訂單年增率增速減弱，百度的 iPhone 搜尋趨勢也亮起了紅燈」，Longbow Research 分析師 Shawn Harrison 在報告中寫道，百度的 iPhone 搜尋量「在 10 月份直線下滑，顯示出中國需求萎縮的潛在風險」。

蘋果方面的說辭則是，儘管 iPhone 表現疲軟，但「所有設備平均售價的持續提高，在服務、Watch 和 AirPods 上持續強勁的表現，以及積極的資本回報，仍將推動 2019 財年的每股盈餘增長」。

但實際上，這番靚麗說辭的背後，蘋果的銷量確實在下滑，也從賣產品轉型到賣服務的策略短期似乎也較難見效。而且，也許是感受了市場飽和的陣陣寒意，蘋果公司已經決定不再單獨提供 iPhone、iPad、和 Mac 的單位銷售數據。

不斷下滑的銷量數據至少已經說明，iPad 和 Mac 客戶群還不能完全承受不斷的漲價。而且，蘋果手機銷量過去幾個季度明顯觸及了天花板，9 月財季的增長 0.5% 基本可以忽略不計了。

同時，更有意思的是，蘋果公司在這一財報中為了證明蘋果的服務收入年增率增速沒有跌落 20%，將去年同期的同類收入中刪除了 6.4 億美元的一次性利多。通過「強行」將去年同期收入壓至 79 億美元（原值為 85 億美元），證明剛過去的 9 月財季服務收入年增率上漲了 27%。

《華爾街日報》援引研究蘋果公司的哈佛大學商學院教授 David Yoffie 的話稱，庫克的團隊可能至少要花一年時間，才能證明服務收入和更昂貴的設備能抵消設備銷量持平或下滑的影響。

彭博數據顯示，投行給蘋果的評級中，有 29 個買入，18 個持有，2 個賣出評級；股價平均目標價為 234 美元。