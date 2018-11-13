SAP砸80億併資料收集分析軟體商 競爭對手SurveyMonkey股價漲

企業 ERP 軟體商 SAP SE (SAP-US) 正在進行大規模收購。為了更佳的與包括 Salesforce.com (CRM-US) 在內的競爭對手抗衡，希望更能了解客戶。

據了解，SAP 將以 80 億美元價格收購收集和分析軟體商 Qualtrics International，旨在加強 SAP 的客戶關係管理領域產品。SAP 希望更強大的加強這塊業務，因為成長速度超過了其核心企業軟體業務。

Qualtrics 總部位於美國猶他州，負責收集客戶、品牌、員工、和產品 (如電子郵件、社交媒體帖子、和應用內數據）的數據，以便公司了解客戶的行為或感觀。該公司原計劃於納斯達克 Nasdaq 上市，市值可高達 45 億美元。

Stifel Nicolaus 分析師 Brad Reback 提道，目前 CRM 領域裡，Salesforce 約 SAP 的 2 至 3 倍。

由於分析師質疑該交易的價格，週一 (12 日) 法蘭克福早盤交易的 SAP 下跌幅度高達 4.7%。美股 SAP 週一下跌 6.36% 至 101.42 美元。

SAP 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Mirabaud 分析師 Neil Campling 表示，購買增長是一項昂貴的計劃。他在電子郵件評論中表示，購買價格約 Qualtrics 今年銷售額的約 20 倍，是「非常高的倍數」。

由執行長 Bill McDermott 領導的 SAP 已獲得 70 億歐元 (約 79 億美元) 的融資以支付購買費用。數據顯示，這是德國公司 SAP 迄今為止規模最大的交易，高於 2014 年以 72 億美元的價格對 Concur Technologies 的收購。

Qualtrics 主要的競爭對手，網路調查問卷商 SurveyMonkey (SVMK-US) 週一最後上漲 6.78% 收盤。

據 Qualtrics 的預備 IPO 文件顯示，它試圖獲利，而營業成本也較 SurveyMonkey 低。Qualtrics 2018 年上班營收成長 41.7% 至 1.842 億美元，而同期 SurveyMonkey 營收成長 14% 至 1.212 億美元。

Qualtrics 預計今年的銷售額將超過 4 億美元，預計遠期增長率將超過 40%。該公司在 2017 年的私人融資中價值 25 億美元，其客戶包括微軟 (MSFT-US)、捷藍航空 (JBLU-US)、和通用電氣 (GE-US)。

Bankhaus Metzler 分析師 Holger Schmidt 表示，SAP 正在大舉進入 CRM，這塊業務正在以 20% 的速度成長，並且正在成為軟體領域最大的市場之一。