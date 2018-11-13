〈i鳳銷量減〉報告再指iPhone新機需求大減 中國銷量不樂觀

近期分析師們忙著在報告中做著同一件事—削減蘋果 (Apple)(AAPL-US) 新款 iPhone 需求預期。

據 Longbow Research 分析師 Shawn Harrison 週一 (12 日) 表示，蘋果的供應商現在正將生產的重點，由新款 iPhone 轉向舊款。

相關報告再次讓人們更加相信，蘋果寄予厚望的 iPhone XR 銷售未達預期。蘋果股價週一大跌 5.04%，收 194.17 美元，相關供應鏈也慘跌，特別是最大的 3D 感測供應商 Lumentum (LITE-US) ，全日跌幅接近 33%。

Harrison 指出，上週他聯繫了供應商之後發現，iPhone XR 和 XS Max 的訂單減少了 20% 至 30%，而 8 和 8 Plus 等舊款 iPhone 的訂單則增加了 20% 至 25%。他估計，XR 和 XS Max 的削減幅度超過 1200 萬部，舊款產量增幅則超過 300 萬部，相對地，XS 沒有特別變化。

這則報告也符合《日經亞洲評論》及第一手機界研究院上週的說法，《日經》指富士康已將 iPhone XR 的生產線數量從 60 條減少到 45 條，第一手機界研究院則指，蘋果全面砍單約 10%。

同時間，花旗根據 iPhone XR 銷量，調降了晶片股票的評級。天風國際證券分析師郭明錤也在報告中，將 iPhone XR 新品生命周期出貨量自 1 億部下修至 7000 萬部，下修幅度達 30%。

百度搜索與 iPhone 銷量相關情況。

Longbow Research 提出的另一個關注點，是百度的搜索量。報告指出，iPhone 在百度的搜索量在 9 月份雖然稍有增加，但 10 月很快就跌入谷底，顯示出中國需求萎縮的潛在風險。

上個月，花旗對 Google 搜索 iPhone 的情況也做了類似的檢查，發現人們對新一代 iPhone 的興趣逐年下滑。