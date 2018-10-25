精誠成為United VARs台灣首家SAP策略夥伴 加速AI化目標

精誠 (6214) 於 10 月 1 日正式成為 United VARs 在台灣唯一的 SAP 策略夥伴，精誠表示，透過 United VARs 的平台，SAP 團隊可以整合國際會員間的資源，以提供客戶全球領先的技術和專業顧問服務，協助全球化戰略布局、強化核心境爭力，加速達成數位轉型 AI 化的目標。精誠中南區總經理詹伊正表示，精誠 SAP 專業團隊自成立以來累積豐富的實戰經驗，近年來累積多個成功案例，包含為台灣知名生技製藥商、家電大廠實施 SAP S/4 HANA、最大輪胎製造業者建置 SAP HANA TDI、最大貿易與零售集團導入 SAP C/4 HANA… 等，透過整合跨系統分散資訊，提升整體營運效率，實現企業轉型的藍圖。期待在加入 United VARs 聯盟後，能運用全球資源，結合精誠 AI 技術能力，提供深入行業的應用情境予客戶。



United VARs 是針對中型企業市場提供 SAP 解決方案的全球聯盟，同時也是 SAP 全球九大合作夥伴之一，在國際上影響力顯著，聯盟夥伴由 45 家 SAP 經銷商組成，營運地點遍及 90 個國家，服務能力集中於國際化的 SAP 系統上線、ERP 優化和跨境外包服務，成員皆需經嚴格審核，並滿足相關條件資格，包含一定規模的銷售金額、跨境與跨國的服務經驗以及顧問支援能力，並且在各國僅挑選出一家企業成為該地區代表的聯盟合作夥伴。



精誠以「企業行業情境應用 AI 化的首選夥伴」為定位，經營跨界數據生態圈，專注於協助客戶將系統匯集的資料轉換為有價值數據。精誠指出，成為 United VARs 聯盟夥伴，有助於增強在跨境專案的服務能量，為跨國機構提供更完善的顧問支援與導入建置服務，未來精誠 SAP 團隊也將持續深化專業能力，繼續引領產業價值鏈，進一步爭取成為第一家獲得 SAP 白金級夥伴資格的台灣企業。