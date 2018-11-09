能源盤後─油價觸 60 美元關卡 OPEC週末會議是否減產成議題

美國原油價格週四 (8 日) 觸及 60 美元關卡，由於對美國原油庫存增加的訊息，以及全球供應過剩可能壓倒需求的擔憂，價格連續第 9 個交易日下跌。國際指標布蘭特原油也觸及 70 美元關卡。

布蘭特原油期貨收低 1.47 美元，或 2.04% 至每桶 70.60 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.10 美元，或 1.78% 至每桶 60.57 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.32% 至每加侖 1.642 美元。

天然氣收低 0.002 美元，或 0.06% 至每一千立方英尺 3.553 美元。

美國原油基準於 10 月 3 日達到每桶 76 美元的 4 年高位，而價格從那時起開始下跌。截至週三，原油價格在過去 8 個交易日收盤走低，這是自 2014 年 7 月以來最長的連跌。

中國原油進口創新高

據海關數據顯示，中國上個月原油進口量平均為 961 萬桶 / 日，該機構指出該數量是有史以來最高的。然而，似乎是獨立煉油廠等推動進口增加，尋求在到期日前履行進口配額。10 月份進口總量達到 4080 萬噸，其中獨立煉油廠進口量為 822 萬噸。

上個月，北京宣布將為 2019 年的非國有煉油廠 (其中大部分為獨立煉油廠) 的石油進口配額提高 42%。同時，在全球貿易戰的情況下，原來的美國原油進口也轉換成加拿大原油。

東芝再棄資產

東芝已決定清算一家核電子公司旗下負責的英國發電廠項目 Advance Energy UK 及其美國液化天然氣 LNG 業務，並稱公司未能繼續經營該業務。

Advance Energy 的損失將達到 1.3 億美元 (150 億日圓)，並將在 2018/19 年度的結果中入賬。

在液化天然氣方面，東芝將出售一份合同，從美國德州的自由港碼頭購買每年 220 萬噸的 LNG。東芝將向買方轉讓價值 70 億美元的合同，並向其支付 8.21 億美元。買方的名字為秘密。

布蘭特原油價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

EIA 報告

能源情報署 EIA 週三表示，美國原油庫存連 7 週上升，上週增加 580 萬桶至 4.32 億桶，為 6 月初以來的最高水平。該報告還稱，上週美國石油產量從一週前的每日 1120 萬桶猛增至創紀錄的每日 1160 萬桶。

石油輸出國組織 OPEC 會議

OPEC 成員國及非成員國本週末將舉行會議，討論市場基本面，並可能考慮降低產量以刺激價格下跌。德國商業銀行 Commerzbank 在一份報告中表示，「考慮到最近的價格暴跌以及明年將出現供過於求的情況，OPEC 正在考慮削減石油產量」。

美國對石油輸出國組織 OPEC 第三大生產國伊朗的經濟制裁於週一 (5 日) 生效。美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃。9 月份伊朗原油出貨量下降至約 150 萬桶 / 日，而 6 月份出口量為 230 萬桶 / 日。然而，川普政府向 8 國政府發出豁免，含中國、印度、義大利、希臘、日本、南韓、台灣、及土耳其，都可暫時性無處分的進口伊朗原油。

俄羅斯是該聯盟中最重要的非 OPEC 合作夥伴，自 6 月以來已將產量提高，俄國總統普丁表示該國對原油價格低至 65 美元感到滿意。雖然市場上一直有人認為 OPEC 應考慮重新削減產量，但俄羅斯目前尚未準備好做出這樣的決定。