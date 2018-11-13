川普說 根據供給 油價應較現在低很多

川普總統顯然並不認為，原油價格處於應有水準。

川普對 OPEC 及其主要會員國 -- 沙烏地阿拉伯 -- 一直有所批評，週一，他更發布推文，直指油價應較現在低很多。

「希望沙烏地阿拉伯與 OPEC 不要減產。根據供給，油價應較現在低很多！」

川普最近的推文，有何含意，並不明朗。紐約原油於 10 月初觸及近來高點後，已跌入空頭市場領域，亦即自近來高點下跌至少 20%。

原油價格下跌，是因川普政府對伊朗進行制裁，却又讓八個國家 -- 包括中國 -- 得以繼續購買伊朗原油。此一暫時豁免權，減緩了制裁帶來的衝擊。制裁實施前，因預期全球庫存減少，油價持續上漲。

油價於 11 月下跌的另一項因素，在於有更多跡象顯示，近來供給增加，可能超越了需求。

上週三，美國能源資訊局 (EIA) 公布，11 月 2 日結束的一週，美國每日產量增加 40 萬桶至 1160 萬桶，創新高，使得美國成為最大原油出口國之一。

週一，因全球庫存上升，OPEC 與其盟國有意再度減產，油價一度反彈。週日，沙烏地阿拉伯代表亦說，下個月，沙國將單方面減少出口。

川普的推文顯示，他相信根據供給，油價應當更低。但他並未說明油價應處於何種水平，亦未說明全球供給情況。

川普推文發布後，油價小幅下跌，紐約 12 月原油下跌 9 美分，或 0.2%，至每桶 60.10 美元，但盤中高點一度上漲至 61.28 美元。

上週五，原油價格連續第十天下跌，創 1984 年以來，最長下跌期間。