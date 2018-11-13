披露資訊減少 趣頭條盤前大跌近10% 雙十一後首日僅京東盤前上漲

• 雙十一戰績出爐 三大電商平台中僅京東盤前上漲

京東 / 上周五收盤 - 3.13%/ 報收 21.7 / 距年內高點 - 57.2%

周一是雙十一結束後的首個交易日，阿里巴巴、京東和拼多多這三家在美股上市的中國電商僅有京東一家盤前明顯上漲。

作為活動鼻祖，2018 年「雙十一」天貓平台再創多項紀錄，銷售額首次突破 2000 億元，在 11 月 12 日零點，最終定格 2135 億元，年增率上漲 27%。阿里盤前跌超 1%。

11 月 1 日至 11 月 11 日，京東 11.11 全球好物節累計下單金額超 1598 億，刷新 2017 年銷售額 1271 億的成績，年增率上漲 25.7%。

今年雙十一，耗時約 9 個半小時，拼多多平台 GMV 就超越去年全天。從平台總物流訂單數來看，今年年增率暴增逾 300%。

京東股價今年一直以來處在下行軌道上。同年初高點相比，目前京東股價跌去近六成。

• 趣頭條首份季報披露資訊減少 盤前大跌 10%

趣頭條 / 上周五收盤 0%/ 報收 5.96 / 距 IPO 價 - 14.9%

趣頭條周一盤前發布 2018 年 Q3 財報，財報顯示公司實現營收 9.77 億，年增率 520%。凈虧損 10.33 億。公司展望 2018Q4 收入區間 12.0-12.5 億，略微低於預期。

2018 年第三季日活為 2130 萬，較 18Q2 增長 900 萬。裝機數據、月活數據等核心營運數據並未在財報中披露。

趣頭條盤前大跌 10%。

趣頭條以 7 美元價格在 9 月 14 日登陸紐交所，在經歷了首日的暴漲後股價連續下挫，目前維持在 5-6 美元之間。

市場復盤

上證綜指 / 周一收盤 + 1.22%/ 報收 2631 / 距年內高點 - 26.7%/ 距前低 + 7.4%

深證成指 / 周一收盤 + 2.4%/ 報收 7832 / 距年內高點 - 32.7%/ 距前低 + 10.6%

創業板指 / 周一收盤 + 3.47%/ 報收 1369 / 距年內高點 - 28.6%/ 距前低 + 15.5%

恆生指數 / 周一收盤 + 0.12%/ 報收 25633 / 距年內高點 - 23.4%/ 距前低 + 4.2%

• 金山軟體第三季遊戲用戶、付費數大減 虧損近 6 千萬

金山軟體 / 周一收盤 - 0.51%/ 報收 11.7 / 距年內高點 - 62.2%

11 月 12 日周一盤後，金山軟體公布了截止 2018 年 9 月 30 日的第第三季業績。該業績發布之前金山收盤報 11.7 港元，收跌 0.51%。

財報顯示，金山 2018 年 Q3 收入為 15.38 億元，年增率增加 18%，增速為七個季度來最高。其中，第三季來自網路遊戲的營收為 6.78 億元，高於上季度，但營運數據不容樂觀，付費人數和最高同步用戶數均下跌約 16%。此外，雲服務營收也站上 6 億元大關。

盈利方面，儘管營收創新高，但是金山軟體在第三季虧損 5926 萬元，同時，毛利率進一步下滑至 45%。

自 3 月創下年內高點後，金山軟體股價進入下行通道。目前股價和三月時高點相比，已經跌去六成。

交易機會

• 網易雲音樂完成新一輪融資 金額超過 6 億美元

網易 / 上周五收盤 - 4.1%/ 報收 221.91 / 距年內高點 - 41%/ 距近期低點 + 20.2%

網易周一宣布，網易雲音樂完成新一輪融資，融資金額超過 6 億美元。

此輪融資中，戰略投資者包括百度、泛大西洋和博裕資本等，融資後網易仍是網易雲音樂業務的控股股東。

據網易介紹，網易雲音樂成立於 2013 年 4 月，目前擁有超過 6 億的註冊用戶，僅過去 12 個月就增加了 2 億。

網易目前股價已經走出下行通道，並可能走出一條上行通道。本周即將公布的網易財報將成為網易股價的重要時間節點。

• 三季報前夕 高盛大砍騰訊目標價

騰訊控股 / 周一收盤 - 3.08%/ 報收 270.6 / 距離年內高點 - 43.1%

據格隆匯周一消息，高盛表示，騰訊將於本周三公布第三季業績，料司今年第三季按非通用會計準則 (non-GAAP) 純利按年升 14% 至 195 億元，料純利 188.4 億(按年及按季均升 5%)，收入按年升 24% 至 805.64 億元。

該行下調對騰訊於 2018 至 2020 年非通用會計準則每股純利預測各 3%、5% 及 6%，分別至 9.37、12.47 及 16.3 元，目標價由 476 港元降至 397 港元，降幅達 16.6%。此按綜合方式作估值，相當預測明年本益比 30 倍 (此前予其估值為 32 倍)，維持評級「買入」。

目前騰訊控股依然在下行通道之中，距離高點已經跌去 200 港元有餘。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：