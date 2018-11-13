小摩：全球資本支出增長不符預期 成長動能走向消退

據摩根大通 (JPMorgan Chase) 最新研報顯示，在不含中國數據的統計結果下，2018 年上半年全球資本支出年增率增長率僅接近 5%，低於先前預期的 7%，顯示出全球企業對於未來獲利前景感到悲觀。

小摩分析指出，經濟復甦情況之所以低於預期，逐漸上升的利率是主要的不利因素。企業在預期未來利息成本提高的情況下，投資慾望低迷，加上美國持續不斷的貿易爭端，削弱了全球資本支出的復甦。

圖：全球資本支出增長的影響因素 (不含中國)

據摩根大通全球模型顯示，儘管在商業信心大幅提升、企業利潤強勁增長以及寬鬆政策的支持之下，市場 2017 年對於全球資本支出的預期達到 7.4% 的高增長率，但最後 2018 年上半年資本支出增長率僅接近 5%，顯示利率超乎預期的提升所帶來的不良影響。

圖：全球商業設備支出情況 (不含中國)

從數據來看，全球企業在 2018 年第 3 季底時的資本支出狀況有稍微改善，但從目前發展趨勢看來，生產率走向低落和工資壓力的緊繃，皆使得資本支出成長難以維持穩定增速，商業部門預期與實際狀況的落差若進一步擴大，也將成為拖累全球資本支出增長的一大隱憂。

摩根大通認為，儘管數據顯示貿易摩擦並未對資本支出帶來不利影響，市場對貿易摩擦的擔憂某種程度上影響了投資者對短期前景看法，抑制了未來資本支出的增長。

圖：已開發國家商業信心情況

全球資本產品生產部門 PMI 數據也顯示，目前全球產出水平仍與去年一致，但對未來產出的預期已大幅下降，且仍在持續降低當中，加劇企業對於獲利前景的悲觀看法。