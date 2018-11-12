安本料2019年環球股市有5-15%價格調整

安本標準投資管理表示，2019年風險資產有望延續上升趨勢；面對市場波動性增加，投資者應切實分散投資。

就2019年投資市場趨勢而言，安本標準投資管理環球策略主管Andrew Milligan認為，在核心通脹率受控和央行收緊貨幣政策穩定前提下，2019年環球經濟增長將持續，但升幅會減緩；美國經濟衰退機會較小，但其經濟增速於2020年至2021年將放緩。

安本標準投資管理認為，2019年環球股市預期面臨5%至15%價格調整，而亞洲股市將繼續受惠於區內經濟蓬勃發展和良好的企業基本面。而經過上週的國會中期選舉，美國政策何去何從將成為預測市場前景的關鍵。另外，全球各市場的貨幣政策分歧也將擴大，這或導致個別成熟和新興市場受壓，致使貨幣波動性加劇。

另外，隨著中國對全球經濟和各國市場影響力擴大，投資者在2019年應關注中美關係走勢和中國振興經濟的刺激政策幅度。

在明年可能的波動市況下，Andrew Milligan認為企業可增加資本開支或增派股息回饋股東；而投資者可利用相對較高先進水平，增強投資組合穩定性，以在市場出現拋售時捕捉機遇。安本標準投資管理看好估值具吸引力的市場，以及受惠於企業現金流穩健的資產。安本仍偏好風險資產，認為政治形勢若未有實質惡化，則投資者可對2019年企業估值和利潤增長保持信心。在市況波動下，主動型選股變得更關鍵。此外，分散投資類別，可有助減少投資波動性，抵銷部分風險。

