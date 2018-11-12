精誠「喜客券」擴大與爭鮮旗下四大品牌合作 助攻電子禮券銷售業績

精誠 (6214) 今日宣布「喜客券」將與爭鮮集團旗下四大餐飲品牌，「爭鮮迴轉壽司」、「爭鮮外帶壽司」、「定食 8」，以及「Magic Touch 點爭鮮」合作，將禮券電子化，擴大行動鮮食市場商機。精誠表示，隨著消費者生活習慣改變，送禮與購物需求也跟著改變，線上線下全面整合。爭鮮率先透過精誠「喜客券」發行電子票券，帶動營收亮麗成效後，旗下四大餐飲品牌一起加入發行電子票券行列，提供民眾多元消費選擇，全面掌握線上線下商機。



精誠資訊流通暨支付事業部副總經理班鐵翊表示，精誠「喜客券」協助爭鮮迴轉壽司電子禮券，在 LINE 酷券平台上架以來，已成為該平台的餐飲類電子禮券銷售前三名。



精誠指出，「喜客券」電子禮券服務，除了將零售餐飲品牌商品上架到 LINE 的 LINE 酷券平台外，消費者還能透過多元的管道進行購買消費，可以依照自己的實際需求，或搭配時節活動，決定在何時何地兌換贈品。而配合爭鮮旗下四大餐飲品牌的餐飲多元性，精誠「喜客券」電子禮券服務，將提供數十元到數百元的爭鮮系列電子禮券或購物金。