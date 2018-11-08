精誠Q3本業穩增 前三季獲利創新高 Q4展望樂觀

精誠 (6214) 第三季因金融市場價格修正，使評價及處分利益減少，然前三季獲利則創下歷史新高紀錄。第三季稅後淨利 1.07 億元，年減 65.62%，營業淨利 1.38 億元，年增 25%，EPS 0.4 元；前三季稅後淨利 9.62 億元，年增 8.50%，EPS 3.91 元。 精誠 10 月份營收 15.51 億元，月減 23.64%，年增 18.43%；累計 1-10 月營收 155.35 億元，年增 15.91%。



精誠表示，前三季創新高的關鍵除了本業表現亮麗之外，主要受惠於金融專案與行動 APP 專案認列貢獻、政府地政專案陸續完成驗收，以及商用軟體業務在兩岸三地市場的穩定成長。



精誠指出，自去年底來，持續佈局 AI 技術應用，因應企業日益增加的數位轉型需求。展望第四季，企業將持續加碼投資數位轉型，製造業可透過產線數據監測管理以提升產能或品管效能，跨入智慧製造；金融與零售產業則朝向整合人臉辨識與語音 / 語意辨識相關應用，強化支付或金融服務的便利性。



此外，精誠也提到，將持續投資具有高度成長潛力的企業，連結生態圈夥伴，整合上下游價值鏈，創造有機成長，加上年底是傳統專案認列高峰期，對第四季表現相當樂觀。