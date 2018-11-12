匯損來襲 淘帝前3季獲利衰退逾1成 實施庫藏股護盤

中國前 10 大童裝品牌淘帝 - KY(2929-TW) 公布第 3 季財報，單季稅後純益 1.45 億元，年減 34%，每股純益 (EPS)1.84 元，而前 3 季稅後純益 5.64 億元，年減 14.41%，EPS 7.19 元，淘帝說明，除了因集團行銷廣告費用集中認列季度與去年不同，主要是匯損影響，而自 10 月股價跌破百元關卡後，董事會也通過自今 (12) 日起至 1 月 11 日將實施庫藏股。

淘帝前 3 季合併營收仍持續成長，單季營收 16.56 億元，年增 12.7%，累計前 3 季為 45.6 億元，年增 15.18%，而甫公布的 10 月營收續創單月新高達 7.64 億元，年增 6.17%。

淘帝說明，前 3 季營業利益達 8.37 億元水準，年增 0.69%，主要是受集團行銷廣告費用集中認列季度與去年不同，而前 3 季獲利衰退主要因素來自匯率，匯損共 6900 萬元，差於去年同期匯兌利益認列 3600 萬元。

展望後市，淘帝表示維持審慎樂觀看法。看好雙十一購物節電商銷售表現，包括 TOPBI 品牌購物 APP 和官網商城，均陸續推出多個電商限定優惠，再加上實體銷售門市已達 1600 間，站穩中國前十大童裝品牌地位，持續為年底前的業績衝刺。

另一方面，淘帝董事會今日決議通過，即日起至 21 月 11 日將實施庫藏股，預計買回自家股票 1100 張，買回價格區間為 64.5-143 元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。