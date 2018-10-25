看錯方向避險 台幣貶愈兇愈傷 壽險前9月匯損已達1657億元

金管會保險局今 (25) 日公布今 (2018) 年截至 9 月底，新臺幣兌美元匯率貶值 2.36%，一般來說貶值對壽險業來說會有匯兌收益，但因為壽險業被去年新台幣升值嚇到，紛紛調高避險比重，等於看錯方向避險，使得台幣貶愈兇，還是蒙受匯損壓力，累計前 9 月匯損已達 1657 億元。

累計至 9 月，壽險業匯兌利益雖然達 2188 億元，但是卻因避險損失高達 3697 億元及外匯價格變動準備金淨變動 148 億元所拖累，一來一往下，壽險業的匯損壓力還是苦不堪言，累計前 9 月匯損金額達 1657 億元。值得留意的是，壽險業不但維持月月匯損，而且 9 月匯損創今年單月最高。

今年上半年新台幣年初強升，進入第 2 季漸漸轉貶，但是壽險業還是月月呈現淨匯損，1 月淨匯損 258 億元，2 月單月淨匯損 147 億元，3 月 187 億元，4 月 95 億，5 月 116 億，6 月 181 億元，到 7 月單月淨匯損再擴大到 249 億元，不過，8 月淨匯損則重回「1 字頭」、縮小至 165 億元，不過，9 月卻又擴大到 259 億元，創今年單月最高，累計前 9 月淨匯損達 1398 億元。

此外，截至 9 月底，9 月底壽險業外匯價格變動準備金餘額為 428 億元，較上月份減少 45 億元。

保險局指出，由於去年新台幣升值嚴重，各家保險公司都被嚇到，今年的避險比重就已經大舉提高，但台幣回貶了，又做反向避險，又重新投入一個成本，等於墊高避險成本，簡單來說，就是看錯方向避險，使得避險成本大幅增加，再加上今年獲利增加，需要同步提高外匯價值準備金，在這二個因素下，壽險業匯損壓力龐大。

匯損壓力居高不下，保險業稅前純益前 9 月為 1285 億元，比起 8 月縮水，也讓年增率從約 28%、大幅下滑到只剩 15%。其中壽險業稅前純益為 1149 億元，比 8 月累積的 1162 億元減少，主要就是匯損造成單月虧損，壽險業前 9 月稅前純益較去年同期增加 150 億元或 15.0%；產險業稅前純益為 136 億元，比 8 月微增，較去年同期增加 18 億元或 15.3%。