匯損干擾 法人下調南僑全年獲利 仍看好本業可持續改善

南僑 (1702-TW) 在匯損影響下，前 9 月稅後純益 6.57 億元，年減 12.5%，每股純益 2.65 元；法人預估，南僑今年整體獲利受匯損拖累，每股純益目標由 4.13 元下修到 3.14 元，修正幅度達 23.9%，不過持續看好本業獲利將持續成長。

就第 4 季營運走勢，法人指出，棕櫚油近期報價持續下跌，有利南僑降低成本，需求面部分，中國烘焙業仍有雙位數成長幅度，南僑今年第 4 季中國油脂銷售量，可望有 1 成年成長幅度，ASP (平均單價) 應可與第 3 季持平，營益率將能持續改善，第 4 季估可達 9%；業外匯損部分，人民幣中長期雖恐貶至 7.5 元兌 1 美元，但短期緩貶機率大，匯損金額應不致如第 3 季。

法人指出，南僑 2019 年持續受惠整體中國大陸廠區產能稼動率提升，及消費升級、成本續降，加上人民幣緩貶，估明年每股純益為 4.36 元，對南僑評等仍維持買進，目標價 50 元。

南僑內部自結獲利顯示，9 月營收 15.52 億元，營益率持續上升，已達 10%，較上半年 7.97% 提高 1.13 個百分點；南僑主管分析，9 月營益率上升，是因去年第 3 季在中國大陸投資完成的油脂及鮮奶油工廠，已逐步見投資效益，但是人民幣 9 月貶值，造成千萬元匯損。

南僑近期股價大幅下跌，是因美中貿易造成人民幣貶值，法人指出，就本業部分，看好長期中國烘焙市場仍有接近 10% 成長，因此維持買進。