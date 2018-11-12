麥格理調整多檔港股目標價 匯控降11% 中芯國際大砍近3成

麥格理集團今 (12) 日發表研究報告，調整多檔港股目標和投資評級，其中匯控目標價降 11%，中芯國際目標價大砍 29%。

〈匯控〉

麥格理將重量股匯控 (0005-HK) 的目標價下調 11%，至港幣 78.8 元，維持「跑贏大市」評級。

研究報告指出，即使考慮到阿根廷採用超通膨會計原因而產生的 1.45 億美元的稅前虧損，匯控第三季收入、成本、撥備和獲利表現仍優於市場預期，該行認為公司業務勢頭維持強勁。該行將匯控 2018 和 2019 年每股盈餘預測調整不足 1%，但 2020 年預測則下調 4.4%。

麥格理表示，匯控收入成長實現中單位數升幅、收入成長率高於支出成長率、有形資產股本回報率上升以及股息率高於 6%，對很多投資者而言屬吸引。

〈中芯國際〉

報告指出，中芯國際 (0981-HK) 管理層表示看到短期業務成長放緩，預計第四季營收將季跌 7-9%，主因在於庫存須作調整，宏觀經濟不景氣等，但預期業務將從 2019 年第二季開始復甦。

麥格理引述管理層提到，28 奈米 HKC 技術和 14 奈米晶圓發展正按計劃如期進行，14 奈米晶圓試產已準備就緒。儘管第四季屬銷售淡季，8 吋晶圓廠需求仍然強勁。

此外，中芯國際將 2018 年資本開支由原來的 23 億美元下調至 20 億美元，主因設備搬入計畫和生產力的提高，集團仍然承諾在未來 2 年內擴大 14 奈米晶圓產能。

該行下調中芯國際 2018 至 2020 年每股盈餘預測 5%、25% 和 34%，反映短期增長放緩，第三季業績和末季指引，目標價下調 29%，由港幣 17 元降至港幣 12 元，相當於 2019 年市賬率 1.4 倍，但不影響該行對大陸半導體行業長遠前景正面看法，維持評級「跑贏大市」。

〈龍源電力〉

龍源電力 (0916-HK) 利用率有上升超勢，麥格理將其目標價由港幣 6.9 元上調至港幣 7.3 元，重申「跑贏大市」評級。但該行將龍源電力 2018-2020 年的盈餘預測分別下調 6%、8% 和 7%，同時認為由於集團可以獲得人民幣 18.8 億元的補貼，有助減低市場對其獲利品質的憂慮。

報告指出，龍源電力近年估值已處於低位，加上預期 2018-2020 年年複合成長率達雙位數，收入因新增產能和利用率上升帶動，自由現金流也會改善。

〈金風科技〉

麥格理將金風科技 (2208-HK) 評級由「跑輸大市」升至「跑贏大市」，因其風力渦輪發動機訂單強勁，業務持續復甦，預計 2018-2020 年銷量 6037 兆瓦、6869 兆瓦和 6650 兆瓦，相信市場對發動機延遲交付事件過份憂慮。

該行預期，2018-2020 年每年風力發電場新安裝產能約 700 兆瓦，低於管理層指引 300 兆瓦，但符合管理層要降低負債比率的決定，該行預計 2018-2020 年負債比率分別為 75%、62% 和 55%。

該行上調集團 2018-2020 年盈餘預測 18.3%、24.4% 和 12.3%，目標價由港幣 7 元上調至港幣 8.75 元，建議在相當於 2019 年本益比預測 6 倍的水準價格進場。